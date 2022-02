Geen zin in de sportschool of de afwas? Zo trek je jezelf over de streep

‘Ik ga er nú aan beginnen, dus maandagochtend in je mailbox!’, mail ik op vrijdagmiddag optimistisch naar een klant. Het mailtje is nog niet verstuurd of ik denk: als de klant het toch pas maandag nodig heeft, dan kan ik het ook in het weekend afmaken. Tijd genoeg. Waarom nu niet lekker alvast aan de vrijdagmiddagborrel gaan? Triomfantelijk klap ik mijn laptop dicht.

Maar dan begint het te knagen. Ik stel me voor hoe ik in het weekend zuchtend achter de computer kruip. Mijn weekend-ik heeft eigenlijk vrij, maar omdat de vrijdagmiddag-ik te belabberd was om een opdracht af te maken, moet ze toch nog aan de bak. Dat wil ik mijn weekend-ik niet aandoen, dus plichtsgetrouw klap ik mijn laptop weer open. Even doorzetten nog.

Quote We vinden beloningen in de toekomst een stuk minder aanlokke­lijk dan een beloning in het nu

Het is voor ons allemaal lastig om de verlokkingen van het nu te weerstaan en verstandig te kiezen voor de toekomst. Of het nu gaat om sparen, gezond leven of een gezonde werk-privébalans vinden. ‘Time discounting’ wordt dit genoemd: we vinden beloningen in de toekomst een stuk minder aanlokkelijk dan een beloning in het nu. Dus mopper je op jezelf omdat je gisteren toch te veel dronk en nu een kater hebt, niet van baan bent veranderd en die opleiding hebt gedaan toen je de kans had, en de kinderen ineens groot zijn, terwijl je nog zoveel met ze had willen doen.

Je toekomstige zelf

Een slimme manier om te zorgen dat je later geen spijt hebt, is door beter voor je toekomstige zelf te gaan zorgen. Bedenk hoe prettig het is voor je morgenochtend-ik als je vanavond de pannen afwast en zorgt voor een schoon aanrecht. Hoe fit over-een-jaar-ik is als je vandaag wel naar de sportschool gaat. Of hoe blij je pensionado-ik is als je nu alvast wat geld opzijzet voor later en niet uitgeeft aan onzin die je eigenlijk niet nodig hebt.

Vind je het lastig om je toekomstige ik voor de geest te halen? Haal je foto door een app die je gezicht veroudert en houd die bij de hand als je het moeilijk vindt om voor later te kiezen. Kijk, voor die persoon doe je het. Zorgen voor een ander is altijd fijn, ook al ben je het stiekem zelf.

