Gemeente Landgraaf ontslaat luierende en drinkende ambtenaar

Dit meldt RTL Nieuws . De ambtenaar zelf zegt dat hij tijd overhad, omdat hij een snellere werker was dan zijn collega's. Hij werkt al sinds 1979 voor de gemeente. De man werd in 2018 aan de kant van de weg gespot werd door iemand, die daar een melding van maakte bij de gemeente. Diegene zag een auto van de gemeente regelmatig naast de weg stilstaan, waarin iemand zat te lanterfanten.

Bedrijfsrecherche

Hierop besloot de gemeente Landgraaf Hoffmann Bedrijfsrecherche in te zetten. Zij volgden de betreffende auto met een gps-tracker. Uit het onderzoek bleek dat de ambtenaar gedurende vijf maanden, 23 keer een half uur tot een heel uur stilstond op willekeurige locaties. Gemiddeld kwam dit iets vaker dan eens per week voor. Tijdens één van de observaties was te zien dat hij twee halve-literblikken bier dronk.



De ambtenaar had deze tijd wel opgegeven als werkuren. Toen de gemeente met de man in gesprek ging over zijn gedrag, gaf hij toe wel eens onder werktijd stil te staan om de tijd te verdrijven. Ook erkende hij daarbij weleens een biertje te drinken.