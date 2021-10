Gezocht: berghutwacht in de Alpen op 3450 meter hoogte

De Franse bergbeklimvereniging FFCAM zoekt iemand die de berghut Refuge de l’Aigle de komende lente wil bewaken. De hut heeft op een hoogte van 3450 meter geen toegang tot stromend water of wifi, maar het uitzicht is adembenemend.

De Refuge de l’Aigle kijkt van bovenop de zogenoemde Adelaarsrots neer op de Meije, een berg in het noordwesten van het Écrinsmassief aan de Italiaanse grens. De enige manier om het gebouw te bereiken, is per helikopter óf met een wandeling van 6 uur, waarbij je zo'n 1800 meter de hoogte in moet. De Refuge de l’Aigle is nét niet de hoogste berghut van Frankrijk. Dat is de Refuge de Goûter op een hoogte van 3835 meter.

Vanaf de jaren 70 wordt het gebouw ieder jaar van april tot september bewaakt. De berghut kan maximaal 30 bezoekers ontvangen in één grote ruimte die zowel dienst doet als slaapzaal, eetkamer, als woonkamer. Sinds de renovatie in 2014 heeft het pand ook een aparte slaapkamer voor de bewaker. Qua comfort is het back to basic: geen stromend water en geen wifi. Dankzij zonnepanelen is er wel elektriciteit en daarmee ook verwarming, maar alleen als het mooi weer is.

De taken als berghutwacht omvangen onder meer het ontvangen van bezoekers die per helikopter aankomen en de catering. Ook zorg je voor het onderhoud in en rondom de berghut en verzorg je de bevoorrading. Van bruiloften tot bergbeklimmers, van alles komt voorbij. Je zult dus weleens lange dagen moeten maken en je zit weinig alleen.

Essentiële kennis

Let wel op: je komt niet zomaar in aanmerking voor de baan. Zo verwacht de vereniging dat kandidaten ‘essentiële kennis’ van de bergomgeving hebben, in het bezit zijn van een EHBO-diploma én een universitair diploma als berghutwacht. Misschien moet je nog even de boeken in duiken, dus.

Je baan als berghutwacht begint op 1 april. Het einde staat niet vast en hangt af van weersomstandigheden in de regio. Je loon bestaat uit gratis overnachting in de hut en de opbrengst van verkoop van eten en drinken. Nog steeds geïnteresseerd? Hier vind je de vacature.

