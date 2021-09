Heb je een van deze studies gedaan, dan staan bedrijven om je te springen

Wat moet je studeren om in de smaak te vallen bij werkgevers? Bedrijven staan nog steeds in de rij voor kandidaten met een businessdiploma op zak, blijkt uit de nieuwe lijst met de populairste studies onder werkgevers. Maar ook werknemers die doorgeleerd hebben in bijvoorbeeld datawetenschappen kunnen rekenen op grote belangstelling.

Carrièreplatform Magnet.me onderzocht welke gebruikers met welke opleiding het afgelopen jaar het vaakst benaderd werden door werkgevers en stelde een top-50 samen van meest populaire studies. Op één staat de masteropleiding Strategic Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een studie uit de businesshoek.

In de top 10 staan nog drie andere business-masters, weet Laurens van Nues, oprichter van Magnet.me. Dat dit soort opleidingen populair is, verbaast hem niet. ,,Ik denk omdat werkgevers het idee hebben dat werkenden die deze studies gedaan autonomer aan het werk kunnen omdat de opleiding goed aansluit op het bedrijfsleven. Als je bijvoorbeeld geschiedenis hebt gestudeerd, is die goede aansluiting op de praktijk wat minder vanzelfsprekend.”

Technische studie

Wat Van Nues dit jaar wél verrast is de nummer drie op de lijst: de master Econometrics and Operations research van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit is een opleiding waarin studenten ‘big data’ leren onderzoeken en analyseren. Nog niet eerder eindigde een data-gerelateerde opleiding zo hoog in de jaarlijks uitgebrachte lijst. ,,Sowieso worden deze studies steeds populairder’’, zegt Van Nues. ,,Kijk maar naar de score van alle econometrie-, datascience- en finance-studies. Er zijn veel meer data, bijna elk bedrijf zet daar tegenwoordig op in.”

Top 10 van populairste opleidingen



1. Strategic Management, Erasmus Universiteit Rotterdam



2. Business Administration, TIAS School for Business and Society in Tilburg



3. Econometrics and Operations research, masteropleiding Vrije Universiteit in Amsterdam 4. Business Information Management, Erasmus Universiteit Rotterdam



5. Complex Systems Engineering and Management, TU Delft



6. Finance, Universiteit van Amsterdam



7. Engineering and Policy Analysis, TU Delft



8. Financial Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam



9. Finance & Investments, Erasmus Universiteit Rotterdam



10. Business Administration, Universiteit van Amsterdam



Ook is er anno 2021 steeds meer technisch personeel nodig. ,,Technologie gaat een steeds grotere rol in ons leven spelen. Dat is door de coronacrisis goed zichtbaar geworden. Iedereen ging ineens Zoom gebruiken en de e-commerce nam een vlucht omdat we niet meer naar fysieke winkels konden. Voor de ontwikkeling hiervan is ook personeel nodig.”

En dat is bijna een op een terug te zien in de best scorende opleidingen. ,,Kandidaten die een technische studie hebben gedaan zijn nu een stuk gewilder. De TU Delft staat met tien studies in de lijst, dat waren er vorig jaar nog maar zes. En de masteropleiding Artificial Intelligence staat er voor het eerst in.”

Quote Kandidaten die een technische studie hebben gedaan zijn nu een stuk gewilder Laurens van Nues, Magnet.me

Opvallend blijft dat de top 50 alleen uit universitaire opleidingen bestaat. Van Nues snapt dit vanuit de werkgever gezien wel. ,,Als bedrijven al tijd steken in het zoeken naar kandidaten, dan gaan ze sneller voor iemand met een universitaire opleiding. Het is een kansinschatting, de kans is groter dat iemand met een wo-graad succesvol gaat zijn binnen je bedrijf. Maar wij vinden het heel belangrijk om verder te kijken dan studieniveau of -richting alleen, want er zijn ook superveel goede hbo’ers te vinden.”

Levensgeluk

Heeft het voor je carrièrekansen zin om bij je studiekeuze een van de opleidingen uit de lijst te kiezen? Van Nues denkt van wel, mits je de studierichting zelf ook interessant vindt. ,,Of je uiteindelijk wordt aangenomen blijft natuurlijk afhankelijk van het individu. Als je een van deze studies kiest, heb je wel een streepje voor omdat hier veel op gezocht wordt.”

Maar, zegt de ondernemer, je loopbaan kan altijd nog van koers veranderen. Zelf kwam hij niet in de hoek terecht waarin hij studeerde. ,,Ik heb natuurkunde gestudeerd. Uiteindelijk werd ik al tijdens mijn studie ondernemer. Je studiekeuze blijft een belangrijk moment in je leven, het heeft effect op wat je later gaat doen en dat bepaalt een groot deel van je levensgeluk. Maar weet dat er altijd nog meer op je pad komt. Daar moet je dan wel voor open blijven staan.”

