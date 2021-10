‘Heel leuk dat ik iets maak wat door 10 miljoen mensen wordt gebruikt’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een fieldservice-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Remco Pihlajamaa (57) fiscaal regisseur bij de Belastingdienst in Apeldoorn.

Wat doe je precies?

,,Wat ik vooral doe is het ontwerpen van het online aangifteprogramma voor particulieren en ondernemers. Dat doe ik samen met redacteuren en interaction designers. We brengen ieder jaar een nieuwe versie van het programma uit waarin fiscale wijzigingen zijn verwerkt. Denk aan alle nieuwe tarieven, percentages en bedragen. Of bijvoorbeeld regelingen die zijn verbeterd of zijn gewijzigd.’’

Waarom is dat nodig?

,,We willen het steeds eenvoudiger maken om aangifte te doen. Zo proberen we de gebieden waarop mensen veel fouten maken te verbeteren. Zo hebben we voor de aangifte van 2021 tools toegevoegd om het invullen van echtscheidingen makkelijker te maken. Dat bleek voor veel mensen best ingewikkeld te zijn. Nu is het eigenlijk niet meer mogelijk om het fout in te vullen.’’

Wat zeggen mensen als je vertelt dat je bij de Belastingdienst werkt?

Lachend: ,,Dat is heel verschillend. Ik woon vlakbij Apeldoorn en dat is toch wel Belastingdienst City. Mensen vragen vaak of ik niet bij de afdeling toeslagen werk. Gelukkig krijg ik ook veel positieve reacties.’’

Hoe ben je begonnen?

,,In 1993 heb ik mijn bul Fiscaal Recht gehaald in Maastricht. Daarna heb ik gelijk bij de Belastingdienst gesolliciteerd. Ik was niet van plan om er zo lang te blijven, maar het bevalt me heel goed. Ik ben begonnen als inspecteur vennootschapsbelasting, maar ik vond communicatie toch leuker. Zo hield ik me een tijd bezig met brochures, de website en aangiftes. En uiteindelijk ben ik in de digitale aangiftewereld beland.’’

Hoe ziet je dag eruit?

,,Mijn werk is heel divers. De ene dag ben ik bezig met een publiekstest, want als we iets nieuws verzinnen, laten we dat eerst testen door burgers. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten en aanpassingen. De andere dag ben ik in gesprek met ontwerpers en redacteuren over de online aangifte. Ook zit een groot deel van mijn tijd in het maken van help- en instructieteksten.’’

Quote Als fiscalist word je geacht alle fiscale problemen op te lossen op feestjes en verjaarda­gen, maar ach, dat is niet anders Remco Pihlajamaa

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,De wisselwerking tussen ICT, communicatie en fiscaliteit. Het is ook wel heel leuk dat ik iets maak wat door ongeveer tien miljoen mensen wordt gebruikt. Het is niet zomaar iets. Daar ben ik best trots op.’’

En wat is minder leuk?

,,Dat we moeten werken met budgetten. Dat is natuurlijk logisch, maar er is een hele lijst met verbeteringen die ik óók graag zou willen doorvoeren, maar het past helaas niet altijd. Elk jaar prioriteren we wat we doen en wat we kunnen doorschuiven. Daardoor kan het voorkomen dat dingen een jaar moeten wachten. Dat is soms vervelend. En als fiscalist word je geacht alle fiscale problemen op te lossen op feestjes en verjaardagen, maar ach, dat is niet anders’’

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik vind het werk heel erg leuk en ik zou het denk ik wel tot aan mijn pensioen willen doen. Dat is nog maar tien jaar. Op dit moment zou ik ook niet weten wat voor werk er leuker zou zijn dan dit. Dus voor nu is mijn antwoord zeker ja, maar je weet nooit wat er in de toekomst kan gebeuren.’’

