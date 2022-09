Henrik sleutelde jaren aan deze app, nu is het een doorslaand succes: ‘Overtreft alle verwachtingen’

Banen liggen voor het oprapen, installa­tie­mon­teur hoeft niet eens meer te sollicite­ren

Nog steeds staan er meer vacatures open dan dat er kandidaten zijn. Maar welke beroepen en branches hebben hier het meest last van? Dat berekenden Nationale Vacaturebank en Intermediair op basis van hun data over het aantal sollicitaties per vacature. In de techniek staan bedrijven al jaren te springen om nieuw personeel, ook uit deze cijfers komen technische functies als ‘winnaar’ uit de bus.

9 september