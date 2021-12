Het beroep van Tom (29) wordt nogal eens onderschat: ‘Je hebt wiskundig inzicht nodig’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Tom Nijkamp (29) werkt als werkvoorbereider en stratenmaker bij hoveniersbedrijf De Colm in Colmschate, Overijssel.

Hoe ben je stratenmaker geworden?

,,Ik heb Civiele Techniek gestudeerd en ben na mijn afstuderen een jaar aan de slag gegaan als assistent uitvoerder in de wegenbouw. Hierna ben ik in het hoveniersbedrijf van mijn ouders gestapt. Toen de ondernemer waar ik vroeger vakantiewerk voor heb gedaan zijn stratenmakersbedrijf wilde verkopen, hebben we zijn zaak overgenomen. Ik overzie nu de straatwerkprojecten van ons bedrijf.”

Hoe ziet een typische werkdag er voor jou uit?

,,Inmiddels is mijn rol zo ontwikkeld dat ik zowel in de buitenlucht werk als achter de computer zit. Ik voer klussen bij klanten uit, maar maak ook de planning en offertes. Het is nu extra druk, mede doordat werknemers afwezig zijn vanwege coronabesmettingen. Daardoor ben ik momenteel zelf ook iedere dag buiten aan het werk.”

Wat voor projecten doe je zoal?

,,We werken voor allerlei klanten, zowel particulier als zakelijk. Van huiseigenaren tot scholen. Voor hen leggen we bijvoorbeeld (bedrijfs-)tuinen, opritten, terrassen of tuinpaden aan. Maar transportbedrijven kloppen ook bij ons aan na een aanrijschade of wanneer boomwortels tegels hebben losgewrikt en de stoep gefixt moet worden.”

Wat komt er precies kijken bij zo’n klus?

,,Ik ga altijd eerst langs bij een locatie om afmetingen te maken, te onderzoeken welke materialen we nodig hebben en wat de ondergrond is. Ook zijn hoogtes in een tuin belangrijk: moet er een hoogteverschil overbrugd worden of een stuk grond afgegraven? Met deze informatie maak ik de benodigde tekeningen, berekeningen en offertes, waarna iemand van ons team er aan de slag kan.”

Je werkomgeving verandert haast met de dag, zo te horen.

,,Dat klopt, je maakt zo van alles mee! Ik kom over de vloer bij mensen uit verschillende culturen en achtergronden. Zeker nu meer mensen thuiswerken zien we ze vaker. Wanneer we bij een nieuwbouwhuis aan de slag zijn ben je meestal tegelijkertijd aan het werk met andere vaklieden, bijvoorbeeld een stukadoor of dakdekker. Ook gezellig.”

Hoe is de omgang met je collega’s?

,,We werken meestal met twee man op een klus, soms met z’n drieën of vieren wanneer we stagiaires of zzp’ers in het team hebben. Over het algemeen werken we altijd met dezelfde persoon in een team. Dat werkt voor ons het fijnst omdat je weet wat je aan elkaar hebt. De ene collega houdt van het timmerwerk en de bestrating, de ander is een echte plantenfreak. Hoe we het zo lang gezellig houden met z’n tweeën? Vooral slap ouwehoeren en koffie drinken.”

Heb je wel eens te maken met vooroordelen over je beroep?

,,Mensen zeggen wel eens dat als je echt niets anders kunt, je in ieder geval nog stratenmaker kunt worden. Er zullen misschien simpele functies in de sector bestaan, maar stratenmaken blijft een ambacht. Je hebt voor dit vak wiskundig inzicht nodig, moet tekeningen en berekeningen kunnen maken. Daarnaast moet je fysiek in orde zijn en vooral niet bang zijn voor vieze handen.”

Wat vind je het leukste aan je functie?

,,De afwisseling van het buiten werken, de ontwerpwerkzaamheden en mijn taken op kantoor. Ik zie mezelf dit zeker tot mijn pensioen doen.”

Het is een fysiek zwaar beroep, heeft dat gevolgen voor je gezondheid?

,,Ik ben nog jong, kwaaltjes heb ik nog niet. Maar pittige dagen zitten er zeker tussen. Eén van mijn collega’s heeft net een nieuwe heup en een andere collega heeft last van slijtage aan de schouder, dus de effecten zien we wel. Gelukkig worden de werkomstandigheden steeds beter dankzij hulpmiddelen en machines die we kunnen inzetten.”

Welk deel van de baan zou je liever achterwege laten?

,,Soms hebben we een klus goed afgekaderd, maar krijgen we toch meerdere keren de vraag of we bepaalde dingen ‘er even snel’ bij kunnen doen. Dan moet ik uitleggen dat ik niet voor niets werk. Dat gebeurt niet vaak, maar is wel vervelend. Verder wordt het steeds lastiger om personeel te vinden. Jongeren kiezen steeds minder vaak voor deze sector, terwijl er veel kansen zijn.”

