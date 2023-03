Het is pas drie jaar terug: toen stierven ouderen aan corona óf aan eenzaamheid

Skye (33) is service­tech­ni­cus: ‘Veel vrouwen zien helaas dit mooie vak vaak niet als een optie’

Skye van Megen (33) is servicetechnicus. Ze is misschien klein van stuk maar laat zich niet zomaar uit het veld slaan in de mannenwereld waar ze werkt. ,,Ik hoop dat als een meisje later loodgieter wil worden, dat dat gewoon kan. Zonder al het drama dat ik heb meegemaakt.”