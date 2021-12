Het water staat deze ondernemers aan de lippen, en nu komt er ook nog een maximale huurverhoging aan

Janet (66) is eerste zorgreser­vist op ic: ‘Voelt niet als opoffering maar als kans om te helpen’

Verpleegkundige Janet Gräper (66 jaar) is net twee maanden met pensioen. Nu gaat zij echter alweer aan de slag, voor de eerste keer in haar leven op de intensive care. Als zorgreservist bij Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam. ,,Het voelt niet als een opoffering, maar als een kans mijn steentje bij te dragen.’’

22 november