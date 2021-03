Hoe bereik je als vrouw de top? ‘In mijn beginjaren heb ik er veel voor opgeofferd’

Vrouwen aan de top krijgen moeilijk? Bij Nestlé zijn het er al méér dan de helft

7 maart Morgen is het Internationale Vrouwendag en wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Die gelijkheid is in het bedrijfsleven, zeker in de top, soms nog ver te zoeken. Bij Nestlé Nederland lukt het wel. Meer dan de helft van de boardmembers is vrouw. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?