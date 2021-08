Hoe bloot mogen benen en voeten op kantoor? ‘Tenen worden vaak geassocieerd met sexy’

Zij mochten aan hun droombaan snuffelen: ‘Nooit gedacht dat ik echt interieur­ont­werp­ster zou worden’

22 juli Wat wilde jij later worden toen je klein was: politieagent, modeontwerpster of toch timmerman? Grote kans dat je iets anders bent gaan doen. Deze twee werkenden probeerden hun droombaan een tijdje uit.