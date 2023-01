Hoe verleid je een sollicitant om voor jou te komen werken?

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: vijf ingrediënten om sollicitanten te verleiden

We vinden het een logische eis aan sollicitanten dat ze zich gedegen voorbereiden op een sollicitatiegesprek, maar als jij aan de andere kant zit, wat doe jij als werkgever dan aan voorbereiding?

We kwamen misschien uit een situatie dat werknemers heel graag een baan wilden, maar die rollen zijn omgedraaid. Het is ook in 2023 vechten om nieuwe mensen.

Bedrijven en organisaties moeten aan de bak. Er wordt van alles opgetuigd om mensen te werven. Hoe mooi als de sollicitant, of die nu bij je in dienst komt of niet, positief is over je organisatie. Want die sollicitant heeft ook een netwerk waarin hij mensen kan enthousiasmeren of ontmoedigen om bij jouw club te gaan solliciteren.

En met een positieve sollicitatie-ervaring zal, ook als dit niks wordt, de kandidaat misschien nog eens solliciteren binnen je organisatie. En natuurlijk, als de liefde wederzijds is, hoop je in een krappe arbeidsmarkt waarbij er meerdere opties zijn, dat de kandidaat voor jou kiest.

Geen stroop smeren

Betekent die nieuwe verhouding op de arbeidsmarkt dat je eindeloos stroop moet smeren om de mond van iedere kandidaat en vooral geen confronterende vragen mag stellen? Nee hoor, ook pittige vragen horen in een sollicitatiegesprek. Assesment achtige vragen bijvoorbeeld, zoals het schetsen van een lastige situatie om vervolgens de kandidaat te vragen hoe hij of zij dit issue aan zou pakken.

Maar ga vooral óók zakelijk flirten om een mooie sfeer neer te zetten, de kandidaat echt aandacht te geven en je eigen club aantrekkelijk op de kaart te zetten.

Vijf ingrediënten om kandidaten te verleiden:

1. Maak verbinding – zoek raakvlakken tussen jou en je organisatie en de kandidaat. Heb je allebei in dezelfde plaats gestudeerd? Maak daar dan een praatje over.

2. Maak oogcontact en glimlach bij de start van het gesprek. Richt je erop open en energiek over te komen.

3. Bepaal wie er echt aanwezig moeten zijn bij het gesprek. Een kandidaat alleen aan één kant van de tafel tegenover zes interviewers is een intimiderende setting. Is het absoluut nodig dat al die mensen de kandidaat spreken? Dan kun je ook meerdere gesprekken in een kleiner comité achter elkaar plannen.

4. Toon oprechte aandacht voor de ander: verdiep je in de sollicitant en laat blijken dat je weet wie je voor je hebt, bij voorkeur in de vorm van een compliment of erkenning. Bijvoorbeeld: ,,Ik zie dat je twee verschillende werkgevers hebt gehad en bij beide langer dan vijf jaar bent gebleven. Je bent vast een trouwe werknemer. Fijn dat je hier vandaag aanschuift.”

5. Vergeet de werksfeer niet. Kijk naar wat er naar de buitenwereld en potentiële werknemers over je organisatie wordt gecommuniceerd. Veel organisaties hebben een hele site ‘werken bij...'. Haak daarbij aan in het gesprek. Hebben jullie merkwaarden? Draag ze uit door een of meerdere voorbeelden uit je werkpraktijk te noemen. Krijgen jullie mensen bijvoorbeeld veel vrijheid? Geef dan als leidinggevende aan hoe je die vrijheid biedt. Bereid concrete voorbeelden voor waar je zelf echt enthousiast over bent. Dat enthousiasme vindt een weg naar buiten via je lichaamstaal. Betrouwbaar en aantrekkelijk!

6. Start niet met een kruisverhoor

Let ook op je timing. Het komt nog steeds voor dat interviewers direct met een kruisverhoor starten. Welke indruk van de warmte van de organisatie denk je dat dat de kandidaat geeft?

Je bent de host van het gesprek: stel de kandidaat op zijn of haar gemak. Dat doe je door eerst aandacht te besteden aan de net genoemde vijf sfeerverhogers. Daarna kun je pittige, misschien kritische vragen stellen. Ook dat begrijpt de sollicitant best.

