Of ik misschien ook nog iets leuks interactief kan doen, mailt de organisator van een online congres waar ik een lezing over perfectionisme ga houden. Ja joh, dat kan er ook nog wel bij, mompel ik. Online praatjes zijn niet mijn favoriet. Ik zoek nog steeds naar de beste – of misschien wel perfecte - manier om ze net zo leuk en interactief te maken als heuse lezingen. Maar dat vind ik wel stom van mezelf. Ik heb ondertussen twee jaar de tijd gehad om hier goed in te worden, hoezo word ik al nerveus van het idee dat ik mijn scherm moet gaan delen?

Angstig en perfectionistisch

Onverwoestbaar blijven bij stress is een populair idee in onze samenleving, maar sportpsycholoog Josephine Perry is geen fan. Zij schreef boeken over presteren, met lessen die ook praktisch zijn voor werksituaties. Wat haar opvalt, is dat mensen die sterk proberen te zijn, juist extra bang worden voor uitdagingen. Deze voelen als bedreigingen, momenten waarop je kan falen. Je wordt hierdoor angstig en perfectionistisch. Je kan niet meer creatief nadenken bij onvoorziene omstandigheden en hebt weinig compassie meer met jezelf.