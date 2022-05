Hybride werken en leiderschap: Zo pakken deze bedrijven het aan

Nu corona grotendeels achter de rug lijkt, is duidelijk hoe de crisis ons werk heeft veranderd. Een van de belangrijkste veranderingen is dat meer mensen thuis blijven werken – in elk geval een deel van de tijd. Wat betekent dat voor de rol van leidinggevenden?

Nationale Vacaturebank en Intermediair geven in een nieuwe whitepaper tips aan bedrijven en leidinggevenden. Want hoewel thuiswerken ook voor bedrijven veel voordelen heeft (denk aan het kunnen aannemen van mensen die verder weg wonen), verandert het de rol van leidinggevenden.

Tip 1: coachen in plaats van managen

Als leidinggevende moet je meer oog hebben voor hoe mensen in hun vel zitten. Heeft je team de juiste middelen om het werk goed en gezond uit te voeren? Krijgt iedereen genoeg geestelijke en lichamelijke ontspanning? Voor de whitepaper is gesproken met verschillende werkgevers, die dit allemaal een belangrijk aandachtspunt noemen. ,,Ga nooit uit van ‘geen bericht is goed bericht’’, zegt Lauranne Schellekens, hr-businesspartner van Visma Nmbers.

De bedrijven adviseren om regelmatig te vragen hoe het met iemand gaat. Dat kan fysiek, maar ook anders. Bij onlinemarketingbureau Brandfirm krijgen werknemers elke maand een medewerkersonderzoek met vragen als: ‘Zit je goed in je vel?’ ‘Ben je tevreden met je salaris?’ En: ‘Heb je bepaalde wensen?’ De uitkomsten van zo’n vragenlijst kunnen vervolgens aanleiding zijn om met iemand in gesprek te gaan.

Wat coachen in plaats van managen ook inhoudt? Vertrouwen dat werknemers doen wat ze moeten doen, zegt Schellekens. ,,Je bent er niet om ze te controleren.’’

Tip 2: Bewaak het teamgevoel

Door het vele thuiswerken zien collega’s elkaar minder vaak. Hoe zorg je dan dat ze zich toch een team blijven voelen? Bij Brandfirm stimuleren ze mensen om (digitaal) samen te komen, zoals bij kwartaalmeetings en weekafsluitingen. Visma Nmbers organiseert twee keer per jaar een fysieke teamdag om te praten over hoe het gaat, en houdt daarnaast feestjes zodat werknemers elkaar blijven zien.

Quote Thuis is de plek waar je gefocust werkt en facturabe­le uurtjes wegknalt, naar kantoor kom je voor de gezellig­heid Bart Everink, Brandfirm

Ook organiseert het bedrijf een fysieke ‘onboardingsweek’ voor nieuwe werknemers, zodat zij zich welkom voelen, eerder het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van het bedrijf en sneller hun weg in het bedrijf vinden.

Tip 3: Bepaal de rol van je kantoor

Wat moet een kantoor voor plek zijn als mensen er een of twee keer per week komen? Bart Everink, directeur van Brandfirm, ziet dat naar kantoor komen nu meer dan voorheen een sociale aangelegenheid is. ,,Thuis is de plek waar je gefocust werkt en facturabele uurtjes wegknalt, naar kantoor kom je voor de gezelligheid’’, zegt hij. Daarnaast blijft het kantoor een plek waar het bedrijf klanten ontvangt.

Bij bol.com wordt het hoofdkantoor zelfs aangepast op de nieuwe manier van werken. Er ligt een plan om er ‘een soort campus’ van te maken, met minder bureaus en meer ruimtes voor samenwerking – en een complete toren voor teamdagen en trainingen.

Tip 4: Maak duidelijke afspraken

Maakt het uit of iemand vanuit huis werkt of bijvoorbeeld vanuit een vakantiehuisje in Bali? Dat is een vraag waar bedrijven over moeten nadenken met de nieuwe manier van werken.

Bij bol.com stellen ze een paar voorwaarden voor werken vanuit het buitenland: je moet toestemming hebben van je manager, een werkvergunning van het land waar je werkt en een vaste werkplek, dus geen hotelkamer. Brandfirm probeert het aantal eisen te verminderen, maar nu zijn die onder andere dat je zelf moet regelen wat nodig is voor het werk op afstand en dat je minstens drie uur overlap moet hebben met de werktijden in Nederland.

