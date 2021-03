Ic-verpleegkundige: ‘Dat mensen de maatregelen negeren voelt als een klap in mijn gezicht’

Marike de Meij (45) is huisarts in Amsterdam-Oost en werkt in het palliatief team van ziekenhuis OLVG. In de eerste golf zette het team een afdeling op voor stervende coronapatiënten.

,,Vorige week heb ik mijn tweede coronavaccinatie gehad, net als veel andere huisartsen. Ik was er best wel even ziek van. Hoge koorts, grieperig. In de appgroep met collega’s bleek dat ik niet de enige was. Kees Brinkman, internist-infectioloog in het OLVG, zit ook in de groep en die appte: ‘Klinkt allemaal als krachtige immuunrespons!’ Dat voelt goed. En na twee dagen waren de bijverschijnselen ook weer weg. De vaccinatie geeft een gevoel van opluchting. Ik ben er heel blij mee. Alsof ik de eindstreep heb gehaald zonder ernstig ziek te zijn geworden.