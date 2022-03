Iets voor jou? Walibi is op zoek naar acteurs voor Halloween Fright Nights

Jaag jij mensen graag de stuipen op het lijf? En is Halloween je favoriete feestdag? Dan heeft Walibi Holland je droombaan. Het attractiepark zoekt acteurs voor de Halloween Fright Nights. Op deze avonden is het park open voor bezoekers, die vrijwillig bang gemaakt worden door bloeddorstige zombies, stoere piraten en enge mannen met kettingzagen.

Veel mensen genieten nu van de lentezon, maar bij Walibi Holland zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de Fright Nights in oktober. ,,Dat klinkt vroeg, maar we zoeken altijd al in maart naar nieuwe acteurs. Dat moet ook wel, want eind april zijn de eerste audities’’, vertelt Mandy van der Tak, woordvoerder van Walibi Holland.



Bij de audities mag iedereen langskomen; van enge clown tot bloeddorstige zombie. Maar Walibi stelt in de vacature wel wat voorwaarden. Zo moet je op 1 oktober 2022 minimaal 18 jaar zijn, veel energie hebben, beschikken over een goede timing én kunnen werken in september en oktober. Wat verder opvalt in de vacature: je hebt geen acteerervaring nodig. ,,Dat komt omdat de acteurs verschillende workshops en trainingen krijgen. Theaterervaring is dus geen must.’’

Bij de audities wordt vooral gekeken naar je schrik- en improvisatietalent. ,,We laten je een aantal improvisatieoefeningen doen. En je moet op een gegeven moment door een nep spookhuis lopen. Hierin zitten een aantal scare-luiken, waardoor we goed kunnen zien hoe je iemand laat schrikken.'' Dat laatste wordt namelijk je voornaamste taak tijdens het Halloween-evenement van Walibi. Soms moet je opeens uit bosjes springen of enge teksten voordragen. ,,Jij brengt als acteur de grootste angsten tot leven.’’

Quote Dit jaar wordt - hopelijk - de eerste keer dat we weer normale Fright Nights kunnen houden Mandy van der Tak

Speciale training

In totaal zoekt Walibi 350 acteurs. Als je bent aangenomen krijg je een tijdelijk oproepcontract voor september en oktober. ,,We houden twee maanden aan, omdat in september de eerste try-outs zijn.. Hier krijg je een speciale scare-training en kan je de rol oefenen met trainers, collega's en regisseurs’’, zegt Van der Tak.

In oktober beginnen dan de echte Fright Nights of de - wat minder enge- Spooky Days voor kinderen van 6 tot 12 jaar. ,,Je kan voor allebei komen werken, maar vaak werken acteurs op één van de twee evenementen. Het ligt er net aan wat je zelf het leukst vindt.”

Coronacrisis

Van der Valk vertelt dat veel acteurs meerdere jaren terugkeren. Ze hoopt ook nu weer bekende gezichten terug te zien hoopt ze ook weer bekende gezichten te zien. ,,In 2020 hebben we helaas maar één avond kunnen draaien en vorig jaar hadden we nog te maken met veel coronamaatregelen. Dit jaar wordt - hopelijk - de eerste keer dat we weer normale Fright Nights kunnen houden.’’

