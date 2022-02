‘Ik ben in de eerste plaats ondernemer, geen zelfhulpgoeroe’

interviewEen to do-lijst, een agenda en doelen voor de week, het kwartaal en het jaar: dit waren de hulpmiddelen die Rick Pastoor (32) als manager bij Blendle toepaste om zijn werk efficiënter én leuker te maken. GRIP , het boek dat hij hierover schreef en zelf uitbracht in 2019, werd een hit onder Nederlandse werkenden. Nu is ook een Engelse vertaling verschenen en werkt Pastoor aan een start-up gebaseerd op de principes uit GRIP . Hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren?

Jouw boek op de planken in Amerika, had je dat gedacht toen je het schreef?

,,Nee, hier had ik niet op durven hopen. GRIP is ontstaan als een soort handleiding voor ons team bij Blendle. Ik dacht dat anderen er misschien ook wat aan konden hebben en bracht het uit in eigen beheer. Ik hoopte 3000 exemplaren te kunnen verkopen om uit de kosten te komen. Inmiddels zijn er 80.000 verkocht in Nederland. En nu is er dus een Engelse vertaling en een Finse. En er volgen nog vertalingen naar onder meer het Duits, Koreaans en Chinees.’’

In coronatijd zijn velen onder ons anders gaan werken. Heb je nog iets toegevoegd aan je boek in de vertaling?

,,Juist als we thuiswerken kan het moeilijk zijn richting en balans te vinden in ons werk. De principes die ik beschrijf zijn ook toepasbaar als je thuiswerkt, maar het deel over werken op afstand heb ik wel wat uitgebreid. Ik wilde echter ook weer niet te veel schrijven over corona. Ooit gaat dat voorbij, en ik wil dat het boek zo tijdloos mogelijk blijft.’’

Zoek jij een betere balans tussen werk en privé? Lees meer over dit onderwerp op Intermediair

GRIP is niet het enige boek met tips en trucs voor een leukere werkdag. Waarom slaat het zo aan?

,,Belangrijk is, denk ik, dat in mijn boek niet één allesomvattende methode staat waar je een bepaalde planner of een specifieke app bij nodig hebt. Ik bied dus geen ‘magische oplossing’ om je werk te veranderen. Ik geloof sowieso niet dat zoiets bestaat, want werk is voor iedereen anders.

Ik ben in de eerste plaats ondernemer, niet de typische zelfhulpgoeroe die zijn boeken wil slijten. Lezers kunnen in het boek hulpmiddelen vinden die voor mij werken, wat zij daarvan gebruiken is aan hen. Heb je iets aan de to do-lijst maar vind je doelen stellen vreselijk? Prima, doe wat bij jou past.’’

Quote Lezers kunnen in het boek hulpmidde­len vinden die voor mij werken, wat zij daarvan gebruiken is aan hen

Investeerders uit binnen- en buitenland steken drie miljoen euro in Rise, de start-up waar je aan werkt. Wat bouwen jij en je team precies?

,,In GRIP heb ik geschreven over focus en de beste tijden om productief te zijn. Maar in de praktijk is het voor veel mensen lastig om ruimte te vinden voor focustijd, want onze agenda wordt vaak bepaald door onze collega’s. Rise is een programma dat kan berekenen wat voor iedere deelnemer aan een meeting het beste moment is om af te spreken: het ziet niet alleen of diegene beschikbaar is, maar ook of hij of zij genoeg focustijd over houdt. Je hoeft ook zelf niet meer in iedereen z’n agenda te kijken om een afspraak te maken, je stelt Rise de vraag en het programma regelt het. Dat scheelt ook weer tijd.’’

Sinds je dit boek schreef is er veel in jouw werk en leven veranderd. Je ging weg bij Blendle, werd zzp’er en nu ben je ondernemer met een start-up. Heeft dat invloed gehad op hoe je zelf de handvatten gebruikt?

,,Toen ik zelfstandige werd zagen mijn agenda en werkdag er opeens heel anders uit dan toen ik nog manager was, maar ik heb mijn werkwijze nog steeds elke dag nodig. Ik heb in de laatste jaren ook geëxperimenteerd en gekeken of ik bepaalde dingen kon laten. Voor mij is het stellen van doelen en het contact met een accountability partner - iemand met wie je de week en je doelen bespreekt - het belangrijkste gebleken. Als ik niet wekelijks even stil sta, dan heb ik niet alleen een minder leuke week, maar ben ik ook een minder leuk persoon.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.