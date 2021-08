‘Ik heb hier niet eens voor gestudeerd en toch verdien ik meer dan vrienden’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jordi (27) werkt 40 uur in de week als e-commerce manager en is verantwoordelijk voor de zakelijke webshop.

Wat verdien je?

,,Mijn loon bestaat voor tachtig procent uit een vast loon van 3831 euro bruto en twintig procent is variabel. Mijn vaste nettoloon is 2806 euro.”

Blij mee?

,,Zeker. Heel blij. Ik ben eigenlijk leerkracht, daar heb ik voor gestudeerd, maar omdat het salaris zo laag was ben ik een andere opleiding gaan volgen, maar ook daar ben ik na een half jaar mee gestopt. Ik heb uiteindelijk een traineeship gedaan bij een online marketingbureau. Vervolgens werd ik door het bureau bij een klant gedetacheerd. Ook heb ik toen mijn LinkedIn-profiel ‘gepimpt’, om het zo maar te zeggen, en toen ben ik al snel weggekaapt door een recruiter.”

Waarom koos je voor een andere job?

,,Ik was door twee bedrijven benaderd. Zij boden me nagenoeg hetzelfde, maar ik koos voor de corporate organisatie. Het perspectief daar was beter.”

Heb je toen nog onderhandeld?

,,Het aanbod was 2600 euro netto en dat heb ik naar 2800 euro onderhandeld. Maar na een maand kwam ik er achter dat ik helemaal niet op vooruit was gegaan. Ik kreeg bij mijn vorige werk namelijk nog een reiskostenvergoeding van 600 euro netto. Ik reed in een zuinige diesel, dus ik verdiende er echt op. Nu zag ik pas na een maand werken voor m’n nieuwe baas dat ik maar twintig kilometer vergoed kreeg. Dat betekende dat ik moest betalen om naar m’n werk te gaan. Ik ben toen naar m’n manager gestapt en ik heb 200 euro aan compensatie gekregen.”

Heb je een goeie band met je manager?

,,Zeker. Na 2,5 jaar dat ik er werkte werd het bedrijf overgenomen. Toen werd de hele bedrijfscultuur anders. Ik had aangegeven dat ik wat anders ging zoeken omdat de cultuur me niet aanstond. Daar schrok mijn manager van. Ze was het wel met me eens dat het een verschil was. Maar toen kwam corona en heb ik toch besloten om te blijven. Dat ontevreden gevoel is weggegaan. Ik heb m’n plekje gevonden. En ik kon toch blijven, ook al was er al iemand aangenomen om mij te vervangen.’’

Quote Ik heb veel mazzel gehad, maar daardoor durfde ik niet meer te onderhande­len over mijn salaris

,,Ik heb veel mazzel gehad, maar daardoor durfde ik niet meer te onderhandelen over mijn salaris. Toen mijn manager met zwangerschapsverlof was belde ze me. Ze had het nog niet aan me kunnen vertellen, maar ze wilde me opslag geven. Dat had ik niet verwacht. Ik heb er 147 euro bruto bijgekregen.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,We zijn allemaal best open over salaris in ons team. Ik heb een specifieke functie in het team, dus binnen het bedrijf vergelijken kan ik niet. Maar als ik het vergelijk met vrienden: ik heb hier niet eens voor gestudeerd en dan verdien ik meer, terwijl zij het vak uitoefenen waar ze voor gestudeerd hebben. Dat vind ik wel bijzonder.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Mijn doel is om op mijn veertigste met pensioen te gaan. In 2017 heb ik mijn eerste huis gekocht, een appartement. Dat verhuurde ik via Airbnb. Zelf woonde ik bij mijn ouders en in hotels. Ik hield zoveel geld over dat ik een nieuw huis heb gekocht met hulp van een investeerder. Eind vorig jaar heb ik op de valreep nog een huis kunnen kopen. Met het verhuren van deze twee huizen verdien ik 2400 bruto in de maand en heb ik 600 euro aan cashflow. Ik ben een soort vastgoedbelegger. Het lijkt me fijn om financieel onafhankelijk te zijn.”

Verdient Jordi genoeg?



Leeftijd: 27

Aantal jaar werkervaring: 13

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: hbo

Functie: sales manager

Branche: overig (telecommunicatie, maar staat niet in de salariswijzer)

Aantal werknemers: 3000

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland

Leidinggevend: nee

Budgetverantwoordelijkheid: 100.000 euro



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 3754 euro bruto. ,,Ik mag niet klagen en dat doe ik ook zeker niet.”

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

