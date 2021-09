In coronatijd minder topvrouwen benoemd: ‘Vrouwen lijken dubbel nadeel te hebben’

Corona lijkt een rem te zetten op nieuwe benoemingen in de bestuurskamers van beursgenoteerde bedrijven. In coronatijd zijn veel minder vrouwelijke bestuurders benoemd dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de nieuwste Female Board Index.

Volgens de jaarlijkse ranglijst zijn sinds september vorig jaar 22 nieuwe bestuurders benoemd, waarvan vijf vrouwen. Omgerekend is nu ‘slechts’ 13,6 procent van de 214 bestuurders van de 89 beursgenoteerde ondernemingen een vrouw. Vorig jaar was dat 12,4 procent. Toen was sprake van een record in tien jaar. Niet alleen waren er toen meer benoemingen, ook vertrokken er minder vrouwelijke bestuurders.

Liefst 73 procent van de beursbedrijven heeft nog altijd geen vrouwelijke bestuurder. Bij die in totaal 65 beursondernemingen zijn in coronatijd wel 14 nieuwe mannelijke bestuurders aangenomen. Het gaat onder andere om Heineken, ASMI en Unibail.

Samensteller en hoogleraar Mijntje Lückerath is enigszins teleurgesteld over de nieuwste resultaten, maar benadrukt dat het ook slechter had gekund: ,,Het is gelukkig geen daling.” Lückerath sluit niet uit dat corona van invloed is. Het aantal nieuwe benoemingen is sinds vorig jaar september hard gedaald. Waar er vorig jaar nog 39 nieuwe benoemingen waren, zijn dat er nu 22. ,,Het lijkt erop dat veel bedrijven in coronatijd een pas op de plaats maken. En mogelijk zijn bedrijven daarnaast extra terughoudend om een vrouw te benoemen.”

Er zijn 16 beursbedrijven waar van de bestuurders minimaal 33 procent én van de commissarissen minimaal 33 procent vrouw is. Koplopers zijn DSM, NSI en ASR. Zij delen de eerste plaats in de Female Board Index.

Als het gaat om het aandeel vrouwelijke commissarissen ligt het gros van de bedrijven wel op koers. In het afgelopen jaar zijn 81 nieuwe commissarissen benoemd, 36 keer was het een vrouw. Volgens de ranglijst is nu 33 procent van de commissarissen vrouw.

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is gematigd positief. Ze vindt het niet van deze tijd is dat er nog bedrijven zijn die geen enkele vrouw in de raad van bestuur of de raad van commissarissen hebben, maar zegt ook: ,,Het is fijn om te zien dat er bij een deel van de bedrijven positieve ontwikkelingen zijn. Zij nemen de verantwoordelijkheid om topposities meer divers te maken, maar er is en blijft ruimte voor verbetering.”

