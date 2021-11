In Portugal mogen bazen geen contact meer opnemen met hun werknemers na werktijd

VIDEO Als iedereen nog slaapt, bezorgt John (80) de krant. ‘Nou, die man heeft wel een kutbaan, riepen ze’

Hij is met tachtig jaar een van de oudste bezorgers van deze krant: John Schuit. Elke ochtend om kwart over vier gaat zijn wekker. ‘Wanneer ga je stoppen?’ - wordt hem weleens gevraagd. Maar zelfs darmkanker sloeg hem niet uit het veld: ‘Dit werk geeft me houvast. Anders ga ik veel te veel zitten nadenken, joh.’

6 november