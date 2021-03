Ingenieur Göran gooide het roer om en werd boer: 'De vervuiling wordt alleen maar erger’

Dit gebeurt er als een Leusdens boer en een Syrische kaasmaker de handen ineen slaan

3 maart De familie Aswad ontvluchtte in 2016 hun totaal verwoestte woonplaats Aleppo in Syrië en streek neer in Leusden. Met hulp van melkveehouder Ramon van Roomen maken en verkopen ze nu Syrische kaas aan winkels en supermarkten, afkomstig van Leusdense koeien.