Interieurdesigner Stephany (33) omgekomen bij ernstige crash in Ghana: ‘Ze genoot vol van haar leven’

Een op de zes vreest niet geschikt te zijn voor baan van de toekomst

23 februari Sommige banen van nu bestonden twintig jaar geleden nog niet. En grote kans dat andere functies over twintig jaar niet meer bestaan. Zijn we daarop voorbereid? Een op de zes Nederlanders denkt van niet en is bang in de toekomst niet meer relevant te zijn op de arbeidsmarkt.