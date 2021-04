Is digitaal werken een blijvertje of gaan we ‘terug naar normaal’?

Touchscreenbediening en stemaansturing: eens was het sciencefiction in Star Trek, nu zit het standaard op je iPhone. En wie had ooit gedacht dat we – gedwongen door een lockdown – zo snel allemaal online konden vergaderen? We moesten wel en toen kon het ook.

Maar bij thuiswerken komt veel meer technologie kijken. Beveiligde verbindingen, samen tegelijk vanuit meerdere locaties aan bestanden werken, gebruik van online tools voor projectmanagement, elektronische brainstormtools... En laten we eens vijf jaar vooruit spoelen: de helft van alle werkenden heeft dan te maken met kunstmatige intelligentie, aldus tech-expert Geerten van Hooff. Samenwerken kan dan waarschijnlijk ook in een virtuele vergaderkamer met VR-brillen op ons hoofd.

De omarming van snelle technologische ontwikkelingen zal niet stoppen na de coronapandemie. Twee scenario’s wat dat voor je werkdag kan betekenen:

Scenario 1: techniek wordt te specialistisch

We zijn klaar met de oververtegenwoordiging van techniek, het beeldbellen voorop en we schakelen van online weer terug naar live. De coronacrisis leidt juist tot een waardering van kantoor en onze vertrouwde werkmethoden.

En ieder zijn vak: technologische innovaties volgen elkaar snel op en zijn gecompliceerd. Als je geen specialist bent, is het eigenlijk onmogelijk om die ontwikkelingen te volgen, te beoordelen en toe te passen. Zodra een kansrijke ontwikkeling grootschalig wordt ingevoerd, zal de organisatie waar je voor je werkt dat, bijvoorbeeld via cursussen, wel op tijd voor je faciliteren.

Scenario 2: techniek wordt leidend in ons werk

Nadat we onverwacht allemaal voor de Teams- of Zoomcamera mochten verschijnen weet iedereen: technologische ontwikkelingen zijn geen hobby, specialisatie of keuze. Het is niet iets wat hoort bij speciale innovatieve bedrijven, te herkennen aan tafeltennistafels op kantoor. Het bleek iets voor iedereen.

Net zoals je geacht wordt een zwemdiploma te hebben: het hoort erbij. Je moet dus zorgen dat je je eigen technologische kennis meer dan up-to-date houdt wil je in je werk succesvol zijn.

Je hebt meer impact in een saaie Teamsvergadering als je weet hoe je een poll houdt, je whiteboard gebruikt en soepel via het kanaal bestanden deelt die je samen bewerkt. Of Teams gebruikt wordt in je organisatie is misschien niet jouw keus, of je wacht op een training waarin je bij de hand wordt genomen of zelf zorgt dat je echt weet wat je met zo’n programma kunt, is wel jouw keuze. En dat geldt niet alleen voor Teams.

In de praktijk

Wat mij betreft wordt het scenario 2: we kunnen er niet meer omheen, technologische ontwikkelingen, en zullen ons best moeten doen om bij te blijven. Wat mij betreft logisch, maar in de praktijk blijkt soms toch anders. Als ik bijvoorbeeld een online training geef, merk ik dat na een jaar thuiswerken bijna niemand de interactieve functies van bijvoorbeeld videobelprogramma’s beheerst. Wat zijn jouw ervaringen met techniek op werk?

Wat denk jij dat de rol gaat zijn van digitale middelen op het werk? Geef hieronder je mening:

Poll Hoe goed ben jij met digitale hulpmiddelen op werk? Heel goed. Ik weet hoe alle programma's werken en help weleens collega's uit de brand als zij het niet snappen.

Wel oké. Het lukt me om met de programma's te doen wat moet.

Niet goed. Ik snap niet veel van de programma's en moet geregeld anderen om hulp vragen. Hoe goed ben jij met digitale hulpmiddelen op werk? Heel goed. Ik weet hoe alle programma's werken en help weleens collega's uit de brand als zij het niet snappen. (55%)

Wel oké. Het lukt me om met de programma's te doen wat moet. (40%)

Niet goed. Ik snap niet veel van de programma's en moet geregeld anderen om hulp vragen. (5%)

Poll Hoe denk jij dat we straks aankijken tegen digitale middelen op werk? We gaan na corona alleen maar meer gebruik maken van techniek. Werken wordt zoveel mogelijk digitaal.

Na corona zijn we het digitaal werken helemaal zat. We gaan zoveel mogelijk terug naar werk op kantoor.

Weet ik niet Hoe denk jij dat we straks aankijken tegen digitale middelen op werk? We gaan na corona alleen maar meer gebruik maken van techniek. Werken wordt zoveel mogelijk digitaal. (73%)

Na corona zijn we het digitaal werken helemaal zat. We gaan zoveel mogelijk terug naar werk op kantoor. (24%)

Weet ik niet (4%)

Poll Ben jij bereid jezelf bij te scholen op digitaal gebied? Ja, omdat ik geïnteresseerd ben in de laatste technologische ontwikkelingen

Ja, omdat dat nodig is om bij te blijven op werk

Nee, dat is voor mijn werk niet nodig

Nee, ik heb daar geen zin in/geen tijd voor

Weet ik niet Ben jij bereid jezelf bij te scholen op digitaal gebied? Ja, omdat ik geïnteresseerd ben in de laatste technologische ontwikkelingen (41%)

Ja, omdat dat nodig is om bij te blijven op werk (41%)

Nee, dat is voor mijn werk niet nodig (12%)

Nee, ik heb daar geen zin in/geen tijd voor (6%)

Weet ik niet (1%)

En los van bovenstaande vragen: wat zijn jouw ervaringen met techniek op het werk? Wat maak je mee? Vertel het: reageren kan onderaan dit artikel.

