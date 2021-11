Janet (66) is eerste zorgreservist op ic: ‘Voelt niet als opoffering maar als kans om te helpen’

De gepensioneerde verpleegkundige zag onlangs het nieuws langskomen dat het kabinet eind volgend jaar een Nationale Zorgreserve van tweeduizend mensen wil hebben om in te zetten bij gezondheidscrisissen, zoals een nationale pandemie maar ook een watersnoodramp of terroristische aanslag. De reservisten moeten ooit een zorgdiploma hebben gehaald, werkervaring hebben in de zorg en nu niet aan het bed staan of met pensioen zijn. De eerste zevenhonderd staan klaar en een aantal is al aan de slag, want de druk op de zorg is hoog.