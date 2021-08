Je collega’s jouw salaris laten bepalen: goed idee of niet?

pollZo optimaal mogelijk werken, dat is het streven van organisatiepsycholoog Lennard Toma. Altijd is hij op zoek naar manieren om zelforganisatie en werkgeluk te verbeteren. Wekelijks deelt hij hier zijn beste tips. Vandaag: Wat als collega’s elkaars salaris bepalen?

Stel je voor dat je collega’s jouw salaris zouden gaan bepalen. Niet HR, niet je leidinggevende, niet de CAO, maar de mensen met wie je elke dag werkt. Wat zou je daarvan vinden?

In het bedrijf waar ik werk bepalen collega’s elkaars salaris. Er is een commissie waar je vrijwillig bij kunt aansluiten. In deze salariscommissie bedenkt men eerst wat het salarisbudget wordt voor het komend jaar. Na advies van collega’s buiten de commissie wordt het budget bepaald. Daarna verdelen ze dat bedrag onder de werknemers op basis van hun toegevoegde waarde aan het bedrijf. Ook hierover wordt advies ingewonnen bij collega’s. Onderhandelingen zijn niet mogelijk, waardoor minder goed gebekte collega’s niet worden achtergesteld.

En dat gaat prima. Er worden geen buitensporige salarissen uitgedeeld en er zijn geen oneerlijke verdelingen. Er zijn wat verschillen in salarissen, omdat sommige collega’s - volgens collega’s - meer toevoegen dan anderen. Zij krijgen dus wat meer. Ervaring, kunde, aantal jaar bij het bedrijf en zelfs privésituatie spelen daarin een rol. Maar ook winst die wordt gemaakt en gevoel voor eerlijkheid bepaalt wie hoeveel omhoog gaat elk jaar.

Vriendjespolitiek

Hoogstwaarschijnlijk voelt het laten bepalen van je salaris door collega’s toch als een slecht idee. Denkend aan je eigen collega’s zie je voor je dat zij zichzelf een hogere beloning geven dan jou. Vriendjespolitiek ontstaat en met gemene achterkamertjespolitiek worden mensen benadeeld. Misschien ben je bang dat collega’s erachter komen wat je salaris nu is, omdat je denkt dat je meer krijgt dan je verdient.

Als je manager bent, ben je misschien bang dat het personeel je tent leegrooft en om zeep helpt. Mogelijk ben je bang voor onderlinge ruzie tussen collega’s, omdat je denkt dat men elkaar weinig zal gunnen.

Quote Je baas of HR weten amper wat je precies doet. Waarom zouden zij wel jouw salaris kunnen bepalen en je collega’s niet?

Ik begrijp je angsten. Maar ben je niet bovenal bang voor het onbekende? Is de huidige manier van salarisbepaling wél zo eerlijk dan? Je baas of HR weten amper wat je precies doet. Waarom zouden zij wel jouw salaris kunnen bepalen en je collega’s niet? Bovendien zijn salarisschalen blind voor alle nuances en individuele verschillen.

Zoals de meeste bedrijven het nu regelen is zoals het altijd is gegaan. Toch kun je je afvragen of de stap naar iets nieuws, zoals een situatie waarin collega’s mede jouw salaris bepalen, niet ook beter gaat zijn. Het is misschien wat eng, maar dat geldt voor alle nieuwe dingen. Proberen?

Columnist Thijs Launspach is met vakantie. Lennard Toma is zijn tijdelijke vervanger. Meer weten over Lennards kijk op werk? Lees ook zijn boek 99 Problems But The Boss Ain’t One.

