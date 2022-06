Jeroen (35): ‘Ik zou wel naar 4500 euro bruto willen’

Wat verdien je?

,,Ik krijg 3350 euro bruto en netto is het 2550 euro.”

Blij mee?

,,Ja, maar ik heb best wel wat ambities. ik heb een bachelor-diploma en wil wel graag doorgroeien. Zowel in salaris als in functie. Ik zou wel naar de 4500 euro bruto willen. Dat vind ik een mooi getal. Ik moet nog uitzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen dit bedrijf.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Sinds de verhoging van de benzineprijs heeft mijn werkgever de reiskostenvergoeding verhoogd van 19 cent naar 30 cent per kilometer. Maar die 11 cent extra is nu nog wel volledig belast. In mijn geval is het gunstig omdat ik geen recht meer heb op toeslagen. Ik kan mij voorstellen dat een aantal collega’s hier problemen van kunnen ondervinden. Al is het wel zo dat de meeste van mijn collega’s in de buurt wonen.

Om mij te ontwikkelen mag ik binnenkort een opleiding volgen van 4500 euro. Ik ben nu met m’n werkgever aan het kijken of dit de juiste opleiding voor mij is, maar het zal niet aan de kosten liggen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Toen ik binnenkwam wel. Ik heb dat door een recruiter laten doen. Want daar ben ik niet zo goed in. Zelf ben ik te bescheiden om mezelf in de markt te zetten. Aan hem heb ik gevraagd wat ik waard ben. Hij zei toen 3200 euro bruto. Hij heeft me in contact gebracht met dit bedrijf. Zij hebben een schaal daarbij gezocht, maar daardoor ging er wel 50 euro af: hun bod was dus 3150 euro. Dat vond ik acceptabel. In de tussentijd heb ik een salarisverhoging gekregen.”

Is je salaris gestegen ten opzichte van de vorige baan?

,,Hiervoor werkte ik als werkvoorbereider in de infrastructuur en daar verdiende ik 2700 euro bruto. Dus ik ben er aardig op vooruit gegaan. Via jobhoppen heb ik een aardige promotie gemaakt. Ook weer met behulp van dezelfde recruiter. Als ik het zelf had moeten doen dan had ik misschien 3000 euro gezegd en dan was het 2900 euro geworden. Mijn recruiter heeft er wel een paar honderd euro bovenop gezet.”

Ooit geprobeerd om zelf te onderhandelen?

,,Nee. Al heb ik wel een keer een aanbod afgeslagen. Ik zou onderaan de streep inleveren. De werkgever zei: dit is wat we iedereen betalen, toen heb ik gezegd: dan houdt het op.”

Quote De werkgever zei: dit is wat we iedereen betalen, toen heb ik gezegd: dan houdt het op

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ik heb er een beeld van. Sommigen zijn er vrij open over. Van anderen kan ik het enigszins inschatten op basis van de schalen. Of ik er zelf open over ben? Het is geen geheim, maar het is meer dat het niet ter sprake komt. Het is aan een ieder om er wel of niet open over te zijn. Het is vrij nieuw dat we in Nederland over salaris praten, niet iedereen is dat gewend.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Op het moment ben ik eenverdiener. Mijn vriendin kan nog niet aan het werk, want die is de taal nog niet machtig. Nu spelen we quitte. Dat drukt wel op me. Hopelijk kan ze eind van het jaar een baan vinden en hebben we wat meer ruimte.”

Verdient Jeroen genoeg?



Leeftijd: 35

Aantal jaar werkervaring: 2

Aantal werkzame uren per week: 38

Opleiding: hbo

Functie: Engineer/ingenieur

Branche: Techniek/industrie

Aantal werknemers: meer dan 400

Vestigingsland hoofdkantoor: Nederland



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 3096 euro bruto. ,,Het lijkt erop dat ik het goed voor elkaar heb. De Salariswijzer geeft onder de resultaten ook vacatures voor functies die tussen de 3500 en 5000 euro betalen. Mijn doel van 4500 euro is dus niet zo gek. Dus ik ga zeker met mijn teamleider een plan samenstellen om door te groeien.”

Ook meedoen aan deze rubriek? Laat je gegevens hieronder achter:

Laden… Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat is de Salariswijzer? 7 Vragen & antwoorden



1. Op basis van hoeveel uur werken in de week is het salaris gebaseerd?

Het salaris is gebaseerd op een werkweek van 40 uur.



2. Is het berekende salaris inclusief of exclusief vakantiegeld?

Het getoonde maandsalaris is exclusief vakantiegeld.



3. Is het berekende brutosalaris inclusief of exclusief commissies en/of bonussen?

Het voorspelde brutosalaris is exclusief variabele componenten zoals commissies, bonussen enzovoort.



4. Is het berekende brutosalaris inclusief een 13e maand?

Nee, het voorspelde brutosalaris is een 'normaal' maandsalaris zonder verrekening van een 13de of 14de maand.



5. Ik werk voor een multinational met wereldwijd 10.000 werknemers. Het Nederlandse team bestaat echter uit 50 werknemers. Wat kies ik bij bedrijfsgrootte?

De grootte van de organisatie is beperkt tot het aantal collega’s in Nederland.



6. Wat betekent budgetbevoegdheid?

Dit is het maximale bedrag dat je kunt besteden voor professionele doeleinden en waarvoor je geen toestemming nodig hebt van een manager.



7. Hoe vaak wordt de informatie die als basis dient voor de Salariswijzer van Nationale Vacaturebank bijgewerkt?

Salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geen statische gegevens, maar evolueren constant. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil jij een hoger salaris? Zo regel je dat:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.