Jetty (65) begeleidt mensen in de laatste levensfase: ‘Lastig, maar ook prachtig werk’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een fieldservice-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Jetty Oosterman (65), levenseinde-doula in Terwolde.

Wat doe je als levenseinde-doula precies?

,,Ik begeleid mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Maar wat ik precies doe, is per persoon verschillend. Soms wil iemand dat je meegaat naar ziekenhuisafspraken, maar er zijn ook mensen die een groot geheim willen delen, zoals een buitenechtelijk kind of een moeilijke kwestie in de familie. Ik doe alles wat iemand nodig heeft dat de medische zorg niet kan bieden. Dat maakt dit beroep zo uniek.’’

Dan zul je vast veel emotionele verhalen horen?

,,Er vallen veel muren weg als mensen beseffen dat ze in hun laatste fase zitten. Als doula ga je niet alleen mee in het verdriet, maar ook in een droom. Wat kan er nog wel? Je ziet mensen soms helemaal opbloeien. Een ander deel van je werk kan een stuk relatietherapie zijn. Het leven van twee mensen staat na de diagnose soms opeens on hold. Eerst ging je nog alle twee je eigen gang, maar als je uit het niets 24 uur met elkaar opgescheept zit, kan dat problemen geven. Dan is het heel mooi als je een brug tussen beiden kunt vormen.’’

Quote Het mooiste aan dit werk is dat je er steeds aan wordt herinnerd waar het nou om draait in het leven Jetty Oosterman

Hoe ben je begonnen?

,,Ik sprak al vaker op begrafenissen namens nabestaanden. Dan werd ik ingeschakeld door een uitvaartondernemer. De laatste jaren merkte ik dat mensen mij al in een vroeger stadium benaderden. Ze vroegen me of ik bij hen kwam als ze niet meer lang te leven hadden. Toen kwam ik erachter dat een ‘end of life doula’ al bestond ik Amerika. Ik heb vervolgens diverse trainingen gevolgd en nu is het mijn missie om dit nieuwe beroep op de Nederlandse kaart te zetten.’’

Ben je als doula elke dag bij iemand?

,,Het is geen baan van veertig uur in de week. Dat gaat niet, ook emotioneel gezien zou dat te moeilijk zijn. Als iemand overlijdt is dat heel heftig, want je bouwt echt een band met iemand op. Levenseinde-doula zijn is daarom iets wat je vooral naast iets anders doet.’’

Werk je veel met oudere mensen?

,,Ik ben beschikbaar voor alle leeftijden. Ik kom vooral bij mensen, en dat zijn vaak vijftigers en zestigers, die bewust in het leven staan en ook bewust uit het leven willen gaan. Niet iedereen zal behoefte hebben aan een levenseinde-doula, maar we zijn er voor wie ons wel nodig heeft. De mensen met wie je werkt kiezen heel bewust voor jou.’’

Wat vind je het mooiste aan je werk?

,,Dat je er steeds aan wordt herinnerd waar het nou om draait in het leven. Het kan van het ene op het andere moment afgelopen zijn. Dat heb ik zelf onlangs ook meegemaakt. In mei had ik corona en lag ik op de intensive care. Dat maakt je heel bewust van wat het belangrijkste in het leven is.’’

En wat is het lastigst?

,,Wat ik persoonlijk heel lastig vind is als iemand in een slachtofferrol blijft hangen. Als iemand in die rol zit, kan je diegene niet bereiken. Die persoon staat dan nergens voor open. Doula zijn is diep mensenwerk. Het is lastig, maar ook prachtig.’’

Wil je dit ook na je pensioen blijven doen?

,,Absoluut. Al denk ik niet in termen als pensioen. Ik word heel blij van dit werk. Daarnaast kan ik zelf mijn dagen inplannen, wat ook heel prettig is. Dit is een bijzonder vak. Dat wil ik nog lange tijd blijven doen.’’

