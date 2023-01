Joeri (25) deed hbo en is nu betonpompspecialist: ‘Je moet vrede hebben met je eigen keuzes’

Op de foto bij de LinkedIn-post zien we Joeri van Vreeswijk (25) met een betonpompslang in zijn handen staan. Iets wat je niet direct verwacht bij een twintiger met een hbo-diploma commerciële economie op zak.

Op zijn zeventiende staat hij voor het eerst op een bouwplaats nadat zijn oom hem een baantje als assistent voor de betonpompmachinisten aanbiedt bij RvR Betonpomp Verhuur. ,,Ik werkte in een supermarkt, maar dit werk beviel veel beter. Later ben ik machinist geworden.” Hoewel zijn klasgenoten en docenten het best een aparte keuze vinden voor een bijbaan, heeft dat hem nooit doen stoppen. Ook na het behalen van zijn havodiploma heeft hij het nog steeds naar zijn zin bij het bedrijf.

Dat brengt hem wel in een tweestrijd. ,,Ik moest een vervolgopleiding kiezen, maar wilde ook graag met mijn handen blijven werken. Ik haalde veel voldoening uit fysiek bezig zijn. Maar mijn vader vond het toch wel belangrijk dat ik een diploma zou halen.”

Freelance betonpompspecialist

Dat zag Van Vreeswijk uiteindelijk zelf ook wel in en startte de zoektocht naar een passende studie. Die vond hij niet meteen. Met hulp van een studiecoach vond hij een opleiding die hem leuk leek: commerciële economie. ,,Ik ben altijd goed geweest met geld en was op jonge leeftijd al ondernemer. Zo heb ik een tijd lang merkkleding gekocht en verkocht.”

Omdat hij naast zijn studie genoeg tijd over heeft om te werken, houdt hij zijn baan als betonpompspecialist aan. Ook als hij in zijn derde jaar stage gaat lopen. ,,Mijn stageperiode bestond uit dertig uur thuiswerken. Daarnaast kon ik prima in de bouw blijven werken.”

Inmiddels is Van Vreeswijk afgestudeerd en werkt hij als freelance betonpompspecialist én heeft hij een opdrachtgever in de productmanagement, waar hij nu de helft van de week op kantoor werkt. ,,Die combinatie bevalt erg goed. Als productmanager ben je een spin in het web. Ik doe niet alleen marketing, maar ook klantcontact en de planning. Ik ben erg resultaatgericht en kan in dit werk veel voor elkaar krijgen.” Daarin ziet hij overeenkomsten met zijn baan in de bouw. ,,Je ziet direct resultaat van wat je gedaan hebt. Na een dag hard werken ligt er een mooie betonvloer.”

Quote Gelukkig zie je nu wel dat zzp’ers in de bouw en techniek aardig kunnen verdienen. Er is veel vraag naar hun werk Joeri van Vreeswijk

Denkwerk en fysiek werk

Van Vreeswijk vindt het jammer dat zijn omgeving hem niet altijd begrepen heeft. ,,Wat anderen je zeggen kan van waarde zijn, maar je moet uiteindelijk zelf vrede hebben met de keuzes die je maakt. Ook als het in een richting is die niet als ‘normaal’ wordt gezien.”

Gelukkig kon hij wel altijd rekenen op de steun van zijn ouders. ,,Mijn vader vroeg later nog: had je het idee dat ik betonpompmachinist een minderwaardig beroep vind? Hij legde uit dat dat echt niet zo was, maar dat hij het beste voor me wilde. Dat was volgens hem de route naar het hbo. Ik weet ook: als ik fulltime in de bouw had willen gaan werken, dan hadden mijn ouders daar ook achter gestaan. Het kwam door mijn twijfels dat ze me adviseerden om te gaan studeren.”

Uit de reacties op zijn LinkedIn-post blijkt dat bijna iedereen zijn keuze stoer vindt. ,,In onze maatschappij wordt het als vanzelfsprekend gezien dat je gaat studeren als je er het koppie voor hebt. Dat vind ik best vreemd, waarom zou je niet met je handen mogen gaan werken als je daar de meeste voldoening uit haalt?” Daarnaast verbaast hij zich over het onderscheid dat er gemaakt wordt tussen denkwerk en fysiek werk. ,,Dat laatste wordt vaak als minder gezien. Terwijl we alle beroepen nodig hebben om de maatschappij draaiende te houden.”

Goed verdienen

In de reacties onder zijn post is ook een poll ontstaan: wat zou je doen als je evenveel betaald zou krijgen voor werken met je handen? Daaruit blijkt dat 70 procent voor fysiek werk zou kiezen als dat het geval zou zijn. ,,Salaris is meestal de reden om het niet te doen. Gelukkig zie je nu wel dat zzp’ers in de bouw en techniek aardig kunnen verdienen. Er is veel vraag naar hun werk.”

Zelf verdient Van Vreeswijk goed als zelfstandig ondernemer. Maar er is één probleem in de bouw: het plafond. ,,Ik werk er nu al een tijd en zit er al bijna tegenaan. In mijn andere werk kan ik nog veel langer doorgroeien, ook in salaris.” In de toekomst zal Van Vreeswijk waarschijnlijk minder uren op de bouwplaats staan. Maar stoppen, daar denkt hij voorlopig nog niet aan. ,,Mijn vader heeft wel al gezegd dat ik dit werk niet tot mijn 67e kan blijven doen. Dat is ook zo, maar ik ben nog jong. Wat de toekomst precies brengt, zien we dan wel weer.”

