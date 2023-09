Jongeren kunnen niet meer tegen stress? Ze hebben gewoon een hoop stress te verduren

Net afgestu­deerd en 6600 euro verdienen: deze bedrijven bieden hoogste salarissen voor jong talent

In de huidige krappe arbeidsmarkt blijft de vraag naar personeel in bepaalde beroepsgroepen groot. Bedrijven zijn bereid hoge salarissen te bieden om jong talent aan zich te binden. Vooral de young professional met een technisch hbo- of universitair diploma op zak is erg gewild en kan rekening op een hoog startsalaris, blijkt uit een analyse van Magnet.me.