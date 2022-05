Karen zorgt voor 2000 jaar oud Romeins badhuis: ‘Er is geen mooiere plek om te werken’

wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een fieldservice-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Karen Jeneson (55) is conservator van het Thermenmuseum in Heerlen.

Hoe is het om op een plek als het Thermenmuseum te werken?

,,Heel bijzonder. In Duitsland en Frankrijk struikel je over Romeinse restanten, maar in Nederland zijn ze veel zeldzamer. In ons rivierengebied was er namelijk vooral hout, leem en riet beschikbaar als bouwmateriaal. In Limburg komt kalksteen voor, waardoor er in dat gebied meer bewaard is gebleven. Dat ik nu werk bij een groot publiek Romeins badhuis is een droom die is uitgekomen. Dat ik hier nu al elf jaar voor mag zorgen!”

Had je altijd al de droom om iets in deze richting te gaan doen?

,,Ja. Als kind verhuisden we naar een nieuwbouwwijk in Gouda waar vanwege het bouwen veel oude dingen naar boven kwamen. Dat spitten in de grond om te ontdekken hoe mensen in het verleden geleefd hebben… Ik vind het geweldig. De interesse voor de Romeinen heeft er bij mij altijd al ingezeten. Ik weet nog dat ik op mijn tiende met mijn ouders het amfitheater in Nîmes bezocht en daar ontzettend van onder de indruk was. Daardoor wilde ik ook graag naar het Gymnasium. Niet alleen om Latijn te leren, maar ook om meer te weten te komen over de cultuur van de oude Romeinen.”

Quote Het gaat ons niet om de pot, maar om de mens die de pot heeft gemaakt

Wat moet je als conservator van het Thermenmuseum in huis hebben?

,,Als conservator in het algemeen moet je een passie hebben voor wat er in je collectie zit, of dat nu schilderijen, beelden of oude voorwerpen zijn. Je moet er alles van willen weten en er goed voor willen zorgen. Soms betekent dit dat je met je vuist op tafel moet kunnen slaan als dat nodig is om een stuk te beschermen. Het belangrijkste talent dat je kunt hebben, is snappen met welke verhalen je bezoekers blij kunt maken. Een oud-docent van mij zei altijd: ‘Het gaat ons niet om de pot, maar om de mens die de pot heeft gemaakt.’ Als conservator moet je het menselijke verhaal op een mooie manier kunnen vertellen. Dat vind ik het allerleukste aan mijn vak.”

Hoe zorg je ervoor dat die verhalen verteld kunnen worden?

,,De collectie in het Thermenmuseum is ontstaan in 1900. Een belangrijke taak is het beheren van de collectie die we al hebben. Net zoals in een modern museum met schilderijen, zorg ik ervoor dat alle stukken die we hebben genummerd zijn en in ons registratiesysteem staan. Je moet weten waar een stuk is gevonden en wat die plek vroeger voor functie had. Was het bijvoorbeeld een pottenbakkersatelier en kun je daar meer over vertellen aan het publiek? Daarnaast is het belangrijk dat de voorwerpen goed onderhouden worden. Metaal moet droog blijven zodat het niet gaat roesten en het ruim tweeduizend jaar oude badhuis moet gecontroleerd en onderhouden worden om te zorgen dat het goed behouden blijft.”

Komt er nog wel eens een nieuwe voorwerp binnen?

,,We hebben een gesloten collectie, wat inhoudt dat er geen nieuwe dingen binnenkomen. Wél mogen we stukken in bruikleen vragen. Daarom houd ik goed in de gaten of er in de omgeving nog mooie nieuwe vondsten worden gedaan, of dat een ander museum een interessant stuk heeft dat we zouden kunnen lenen.”

Quote Nu zijn mensen erg trots dat zij in de stad leven met het best bewaarde Romeinse badhuis van het land

Wat is het minst leuk aan je baan?

,,Er zijn weinig dingen die ik niet leuk vind, ik kom vooral tijd te kort. Het is een relatief klein museum, waardoor ik veel zelf moet doen. Dat is soms overweldigend. Daarnaast vond ik het in mijn begintijd lastig dat mensen in de stad kwijt leken te zijn hoe bijzonder het is om in een voormalige Romeinse stad te wonen. Inwoners waren zich niet bewust van al het moois dat hier in de grond gevonden is of nog zit. Dan hoor je letterlijk iemand zeggen over een historische plek: ‘Lekker boeiend, gooi er zand overheen en zet er een nieuwe flat op.’ Dat vond ik heel lastig, maar ik zie dat de laatste tien jaar die houding wel is veranderd. Nu zijn mensen bijvoorbeeld erg trots dat zij in de stad leven met het best bewaarde Romeinse badhuis van het land. In andere steden is er veel weggegraven, maar hier kun je nog echt sporen van de oude Romeinse tijd zien.”

Wil je dit tot aan je pensioen blijven doen?

,,Daar kan ik kort over zijn: absoluut. Er is voor een Romeins conservator en archeoloog geen mooiere plek om te werken.”

