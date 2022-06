Kilometergeld voor duizenden dooie mus: helft werknemers krijgt geen reiskostenvergoeding

Subsidie voor werk zorgmede­wer­kers met langdurige covid

Werkgevers in de zorg kunnen vanaf vandaag subsidie krijgen om medewerkers met langdurige covid in dienst te houden, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Voor ongeveer duizend van hen dreigt ontslag, omdat zij langer dan twee jaar thuiszitten. In februari kondigde het kabinet al aan met een dergelijke subsidie te komen.

15 juni