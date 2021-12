Kindertolk Anke (40) helpt ouders lastig gedrag van kinderen begrijpen

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: kindertolk Anke Zegers (40) uit Lent.

Wat voor werk doe je precies?

,,Als kindertolk vertaal ik het gedrag van kinderen naar hun ouders. We zijn ontzettend met onze kinderen verbonden. Ze spiegelen onze mooie en minder mooie kanten. Ik word ingeschakeld als een ouder problemen heeft met het gedrag van zijn of haar kind. Een kind laat met dat gedrag juist een blinde vlek van de ouder zien. Door die vlek zichtbaar te maken krijgt de ouder de kans om daarmee aan de slag te gaan en het aan te pakken. Door dat te doen heeft de ouder er geen last meer van en verbetert het de band met zijn of haar kind.’’

Kun je daar voorbeelden van geven?

,,Stel, een kind toont zijn emoties niet of gaat altijd de strijd aan. Dat zijn dingen waar ouders zich aan kunnen irriteren. Ik probeer uit te zoeken waarom ze dat triggert. Vaak zit dat dieper en is het ontstaan uit ervaringen die ze eerder in hun leven hebben gehad. Door dat bloot te leggen kunnen ouders dat deel integreren en het loslaten.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Denken mensen niet vaak dat je als kindertolk heel iets anders doet?

,,Ik krijg vaak de vraag welke talen ik allemaal spreek, mensen denken dat ik vertaler ben. Dus ik moet altijd wel even uitleggen hoe het zit. Eigenlijk ben ik ook een vertaler. Ik vertel wat een kind tegen zijn ouder zeggen. Het gaat hierbij alleen om gedrag en niet om woorden.’’

Hoe ben je met dit werk begonnen?

,,Ik doe dit nu anderhalf jaar. Daarvoor ben ik vijftien jaar fysiotherapeut geweest. Ik vroeg me altijd af waar de klachten vandaan kwamen en waarom de een sneller herstelt dan de ander. Als fysiotherapeut kom je er niet altijd achter waar dat aan ligt. Ik had eens een kindertolk onder behandeling en ik vond het zo gaaf wat ze deed. Daar is uiteindelijk het zaadje bij mij geplant. En toen ik vastliep in mijn werk wist ik: ‘Ik wil kindertolk worden’.’’

Hoe ga je te werk?

,,Als eerste ga ik een vragenlijst af waarbij ouders het probleem van hun kind beschrijven. Ik vraag vervolgens waarom dat gedrag hen zo raakt. Vaak komt er dan wel iets naar boven. Van wat de ouder me vertelt over het gedrag, maak ik een vertaling. Dat koppel ik terug aan de ouder. We maken samen een plan om het gedrag aan te pakken. Na een paar weken is er een follow up waarin we kijken wat er is veranderd en of er nog iets nodig is.’’

Quote De verhalen die mensen soms vertellen zijn zwaar. Het is vaak iets verdrie­tigs of moeilijks wat ze hebben meegemaakt Anke Zegers

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Dat je altijd ouder en kind weer verbindt. Vaak voelt het vervelende gedrag als verwijdering van je kind. Als dat is opgelost houd je nog meer van je kind. Ook vind ik het heel gaaf als ik later reacties krijg van ouders dat ze zo blij zijn of dat onze sessies hebben geholpen. Daar doe ik het voor.’’

En wat is minder leuk?

,,De verhalen die mensen soms vertellen zijn zwaar. Het is vaak iets verdrietigs of moeilijks wat ze hebben meegemaakt. Dat moet je van je af kunnen schudden. In het begin vond ik dat erg lastig. Maar inmiddels weet ik hoe ik kan meevoelen met iemand zonder erbij aan te haken. Als je dat niet kan, kost het jezelf te veel energie.’’

Zou je dit tot aan je pensioen willen blijven doen?

,,Daar geloof ik niet in. Ik denk echt dat je beroep met je leven meebeweegt. Ik heb nu jonge kinderen en vind dit mooi om te doen. Maar of ik dit over tien jaar nog doe, durf ik niet te zeggen. Je weet maar nooit waar het leven je heen brengt.’’

Werken met kinderen en hun ouders



Zoek je werk en wil jij kinderen en ouders helpen? In de zorg, het onderwijs, maar ook in andere sectoren zijn er tientallen relevante vacatures: Van pedagogisch medewerker tot jeugdarts en medewerker bij een kinderspeelparadijs. Bekijk alle vacatures hier bij Nationale Vacaturebank.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.