Kristian (44) begon bij de administratie, maar werd uiteindelijk de directeur van dit familiebedrijf

Coronaru­zie bij rijschool escaleert na sneeuwbal in nek: 'Jullie zoeken het maar uit, ik vertrek!’

1 juni Een ruzie over thuiswerken is begin dit jaar bij een rijschool in het noorden van Nederland uitgelopen tot een juridisch conflict. Een administratief medewerker ontkende tijdens het geschil ontslag te hebben genomen en spande een kort geding aan. De rechter stelde de medewerker in het gelijk en veroordeelde de rijschool tot betaling van het salaris tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig wordt beëindigd.