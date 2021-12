Lange rijen bij prikposten, maar tientallen GGD-medewerkers staan straks op straat

‘Op sollicita­ties met de ‘Nederland­se’ versie van mijn naam kreeg ik opeens wel reactie’

Met topcijfers afgestudeerd, maar toch van bedrijven te horen krijgen dat je ‘niet in het profiel past’. Of collega’s een promotie zien krijgen terwijl jij - met betere prestaties - niet door kan groeien. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond krijgen nog altijd minder kansen op de arbeidsmarkt. Docent Amin Asad en ondernemer Anita Abaisa vertellen over hun ervaringen.

