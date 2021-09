Leon is dominee en brandweerman: ‘Soms word ik wel eens vragend aangekeken’

Bal was elf jaar predikant in De Meern en daarvoor in Zoelen. Hij woonde er in een pastorie, maar nu hij geen gemeente meer heeft, moest hij op zoek naar een huis. Dat werd Veenendaal. ,,Ik ben met 47 jaar een starter op de woningmarkt. Maar ook mijn familie woont hier in de buurt. Bovendien vind ik elf jaar ook wel genoeg. In De Meern had ik een leuke gemeente met veel jonge gezinnen. Voor mijn ontwikkeling is het goed een nieuwe uitdaging aan te gaan.”