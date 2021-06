Leopold werkte als neuroloog in het ziekenhuis, nu verwelkomt hij patiënten aan de deur als gastheer

,,Goedemorgen, welkom. Kunt u even uw handen ontsmetten? Waar moet u heen? Neurologie? Dat is hier de hal in en daar verderop naar links.’’ Met bijna drie decennia aan ervaring in het Dordtse ziekenhuis kent hij de weg als geen ander. En de afdeling neurologie is natuurlijk helemaal makkelijk aan te wijzen voor Hertzberger. ,,Al is er wel veel veranderd, sinds ik zeven jaar geleden met pensioen ben gegaan. Dus soms moet ik zelf ook nog een beetje zoeken.’’