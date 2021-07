Lijkt niemand naar je te luisteren? Zo gebruik je je stem om te overtuigen

Wat voor baan je ook hebt, de kans is groot dat je iedere dag met andere mensen te maken hebt: collega’s, klanten, opdrachtgevers of leidinggevenden. Dan is het wel fijn als je de anderen meekrijgt met jouw plannen. Mirjam Wiersma, spreker en auteur van Elke werkdag een topdag, weet hoe je je invloed kan vergroten. Deze week: zet je stem en intonatie in.

Als de een iets zegt luistert iedereen, als de ander iets zegt bijna niemand. Het ene voorstel wordt serieus overwogen, het andere verdwijnt geruisloos of wordt later wel succesvol door iemand anders ingebracht. De kans dat iedereen onder de indruk is van je voorstel verhoog je aanzienlijk als je je stem goed gebruikt. Zo heeft Amerikaans onderzoek aangetoond dat we massaal kiezen voor de spreker die de zin ‘Ik verzoek u dringend om op mij in november te stemmen.’ in zijn of haar lage bereikt uitspreekt.

Belangrijk: het gaat dus om het inzetten van je lage bereik en niet om de laagste stem. Dat maakt nogal uit: anders zouden vrouwen het in vergaderingen wel kunnen vergeten. Je lage gebruik van je stem activeer je door even – onhoorbaar - diep adem te halen voordat je het woord neemt. Je klinkt rustiger en je stem daalt. Dat wat je zegt komt meer autoriteit toe. Je verhoogt zo dus je impact.

Vriendelijk en verleidelijk

Wil je de uitnodiging voor de jaarlijkse bedrijfsbarbecue kracht bijzetten door iedereen te vragen te komen? Of wil je dat al je collega’s de werknemers tevredenheidsenquête invullen? Gebruik dan juist het hoge bereik van je stem. Een stem die we in ons hoge bereik gebruiken klinkt vriendelijk en verleidelijk, gebruik in het lage bereik straalt autoriteit en gezag uit.

Twijfel je of dit je energie wel waard is? De iconische Britse premier Thatcher heeft juist dit gedaan: haar stem trainen. En of je haar stijl en politieke koers nu waardeert of juist niet, zeker is dat ze het ver gebracht heeft. In deze video hoor je eerst haar ongetrainde stem, ze spreekt veel in haar hoge bereik. In het tweede deel hoor je haar stem na training: ze zet nu juist veel in op haar lage bereik.

Met de ander op een golflengte

In een een-op-eengesprek kun je ervoor kiezen je manier van spreken (zoals snel, langzaam, met veel melodie of vrij monotoon) aan te passen aan de ander. Dat creëert een band met de ander, jullie komen op een golflengte. Als je een presentatie geeft of het woord voert in een vergadering, is het onmogelijk om je aan iedereen aan te passen.

Dat los je op door af te wisselen; die afwisseling maakt het ook boeiend om naar je te luisteren. Snel, hoog en hard wissel je af met langzaam, laag en zacht. En laat ook vooral eens een stilte vallen. Dat wat je zegt maakt veel meer indruk. Zo’n stilte maakt je betoog gezaghebbender.

Je vraagt je misschien af, hoeveel verschil maakt het nu of ik een zin op een bepaalde manier zeg? Bij een netwerkbijeenkomst van ondernemers hoorde ik iemand spreken over netwerken. Ze was nog maar net aan het woord. ,,Enthousiasme is erg belangrijk als je jezelf introduceert bij het netwerken”, zei ze, en de zaal begon te lachen. Grappig? Nee, dat niet echt. Maar de zin werd monotoon, langzaam en vooral heel saai uitgesproken. Wat vooral miste was: enthousiasme! De tegenstelling met haar boodschap maakte de zaal aan het lachen; de spreker was alle geloofwaardigheid kwijt. Overtuigen met de rest van haar verhaal zat er niet meer in.

