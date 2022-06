Lonen stijgen, maar is dat genoeg? Experts uiten kritiek: 'Scheefgroei neemt toe’

Al vanaf begin dit jaar is het merkbaar: de verhoudingen tussen werkgevers en vakbonden staan op scherp. In de metaalsector is actie gevoerd, maar ook bij Schiphol, bierbrouwer Heineken, Linde Gas, Gall & Gall en de jeugdzorg legde het personeel tijdelijk het werk neer. Slagers dreigden dat te doen.