Mae (23) haalde hbo-diploma ondanks alle negatieve adviezen van leraren: ‘Ik was te lief voor de havo’

De 23-jarige Mae kreeg op de basisschool te horen dat ze te lief was voor de havo en werd naar de mavo gestuurd. Zelfs na het behalen van haar havo-diploma bleef die uitspraak haar nog lang achtervolgen. Inmiddels heeft ze een hbo-diploma in de pocket en runt ze haar eigen bedrijf. ,,Ik ben uiteindelijk dankbaar hoe dit allemaal is gelopen, want ik heb er één heel belangrijke les van geleerd: laat nooit iemand jouw zwakke punten bepalen.”

Mae was een vrolijk en lief kind. ,,Zo noemden leraren mij ook altijd.” Ze kijkt heel positief terug op haar basisschooltijd. ,,Ik vond het fijn dat we volop de mogelijkheid kregen om onszelf creatief te ontwikkelen. Ik tekende als jong meisje het liefst de hele dag, daar werden we echt in vrijgelaten.” Mae deed het goed op school en in de lijn der verwachting zou ze hierna naar de havo gaan. ,,Mijn focus lag daar altijd al en ik deed erg mijn best.” Het was voor het jonge meisje dan ook een enorme klap toen ze haar schooladvies kreeg. Ze was te lief voor de havo en moest het maar op de mavo gaan proberen.

,,De reden raakte mij het meest: ‘te lief’. De leraar linkte mijn meest bijzondere eigenschap onterecht aan mijn schoolniveau. Het maakte mij verdrietig en ik voelde van binnen zoveel woede. Ik kon het alleen niet uiten, want zo zit ik nou eenmaal niet in elkaar.” De leraar gaf haar als advies mee dat ‘ze maar een keer met een deur moest gooien in de klas’. Totaal verbouwereerd hoorde Mae en haar moeder zijn advies aan. ,,Ik knikte maar en ging verdrietig weg.”

Mae zag zichzelf nooit als ‘te lief’. Ze is opgevoed door haar moeder (alleenstaande moeder van drie) en ook zij kreeg vroeger al te horen dat ze ‘te lief’ was. ,,We waren misschien wel zachter dan anderen, maar ik was juist trots op die eigenschap. Ik zag het als iets wat typisch mama was.” Ze ging dan ook niet bij de pakken neerzitten. Uiteindelijk kwam Mae tóch in een mavo/havo-klas, dus ze hoopte zich te kunnen bewijzen. ,,Ik probeerde niet anders te zijn, maar deed wel extra mijn best om goede cijfers te halen.”

Bewijsdrang

En dat deed ze. Ze haalde betere cijfers dan sommige klasgenoten die naar de havo mochten doorstromen. Maar Mae niet. Zij kreeg weer te horen dat ze te lief was voor de havo. ,,Het werd dus weer gezien als een zwakte. Gelukkig kon ik zelf positief blijven. Ik ben nooit bij de pakken neer gaan zitten. Het enige gevoel dat deze leraren bij mij aanwakkerden was de bewijsdrang om te laten zien dat ik beter wist.”

Quote Lief zijn werd gezien als een zwakte. Gelukkig kon ik zelf positief blijven

Een havo-diploma was voor Mae belangrijk omdat ze al vroeg wist wat voor vervolgopleiding ze wilde doen. ,,Ik was zo trots toen ik mijn havo-diploma behaalde. Ik weet nog goed het moment dat ik gebeld werd door mijn mentor en hij mij vertelde dat ik was geslaagd. Vanaf nu stond niemand mij meer in de weg en kon ik eindelijk doen wat ik graag wilde doen.”

Tijdens haar studie Media, Informatie & Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam werd meerdere keren gevraagd naar haar zwakste eigenschap. Voor Mae was dat wel duidelijk. Het was haar immers al vroeg ingeprent. ,,Mijn antwoord was altijd: ‘Dat ik te lief ben.’ Tijdens het afstuderen werd bij mijn eindopdracht nog één keer gevraagd wat mijn slechtste eigenschap was. Waarop ik opnieuw antwoordde: ‘Dat ik te lief ben.’ Mijn assessor vertelde tijdens zijn beoordeling dat hij dit nooit meer wilde horen. Wat ik zag als mijn zwakte, zag hij als mijn kracht. Iets wat mij uniek maakt en mij onderscheidt van anderen.”

Blijven wie je bent

Het zette Mae aan het denken. ,,Ik ben heel trots op alles wat ik heb bereikt. Ik heb me nooit tegen laten houden door alle negatieve adviezen. Ik voelde juist aan alles dat ik me nóg meer wilde bewijzen.” Ze vindt het dan ook jammer dat het schoolsysteem zich niet meer focust op persoonlijke ontwikkeling. ,,Je unieke eigenschappen maken je bijzonder en die mogen gezien worden.”

Het is niet voor niets dat Mae’s bericht op LinkedIn al meer dan 2,2 miljoen keer werd gezien. ,,Ik vond het zo mooi om te zien hoeveel mensen zich herkennen in mijn verhaal.” Ze wordt bedolven onder lieve, aanmoedigende reacties. Maar er zijn ook zóveel mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. ,,Ik hoop dat kinderen die nu door hetzelfde gaan ondanks alle adviezen altijd dicht bij zichzelf blijven. Het is zo belangrijk dat je nooit iemand anders laat bepalen wat jij wel of niet kunt. In een wereld waarin iedereen probeert je iemand anders te laten zijn, is het belangrijk om stil te staan bij wie jij zelf bent.”

