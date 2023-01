Mandy is personal stylist: ‘Moeders met drie kinderen hebben vaak geen tijd om te winkelen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Mandy Meijer (25) is personal stylist bij Maison365 in Haarlem.

Wat doe je precies?

,,Klanten kunnen bij ons een kledingbox bestellen. Eerst vullen ze een stijlquiz in via onze website, hierin geeft de klant alle maten en voorkeuren door. Vervolgens neem ik contact op om specifieke wensen te bespreken, zodat ik een box met drie toffe, gepersonaliseerde sets kan samenstellen. Ik shop uit onze eigen ruime online collectie. Omdat ik altijd wil weten hoe een item valt, welke kleur het precies is en of de stof wel fijn en geschikt is voor de klant, pas ik de meeste kleding zelf door op kantoor.”

,,Per dag help ik zo’n zeven klanten. Maar naast dit werk, verzorg ik ook de content voor onze socials, nieuwsbrieven en de website en doe ik de styling voor grote campagnes. Soms sta ik zelf voor de camera.”

Hoe word je personal stylist?

,,Ik heb de mode-opleiding gedaan, in de richting van styling en design. Wat ik altijd heel interessant heb gevonden is hoe bekende Nederlanders op tv worden gestyled. Toen ontdekte ik dat er een speciale opleiding voor tv-styling bestaat. Daar heb ik me destijds voor aangemeld. Tijdens de opleiding leer je welke kleuren en stoffen bij welke types passen en hoe je een figuur het beste uit laat komen. Ik heb een tijdje voor RTL-programma’s gewerkt en de styling voor videoclips gedaan.”

,,Dat was heel leuk werk, maar het is een pittige wereld. Je maakt lange dagen. Ik was meer in de studio dan thuis. Op een gegeven moment begon me dat tegen te staan. Dat ik in deze baan nog steeds hetgeen doe wat ik het liefste doe, maar dan met minder stress, is me heel wat waard. Ik kan voor Maison365 ook veel vanuit huis werken. Dat komt helemaal goed uit nu ik in verwachting ben.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Eigenlijk vind ik alles leuk. Maar het leukste is: klanten blij maken. Onze klanten zijn bijvoorbeeld advocaten of moeders met drie kinderen die geen tijd hebben om te winkelen. Maar ook vrouwen die heel erg zijn afgevallen en niet weten welke kleding leuk staat. Mijn hart maakt een sprongetje als een klant zegt dat ze zo blij is met haar nieuwe items, die ze misschien zelf nooit had uitgekozen. Soms krijg ik een berichtje waarin een klant trots vertelt over alle complimenten die ze heeft gekregen over de outfit. Dat geeft voldoening.”

,,De meeste mensen durven niet uit hun comfortzone te gaan. Kijk maar eens op straat: 90 procent van de mensen heeft een donkere jas aan. Maar misschien staat een bordeauxrode jas jou wel heel leuk en lijk je veel jonger omdat die kleur zo goed bij je past. Ik vind het heel leuk om mensen aan nieuwe kleuren te helpen.”

Maar je ontmoet de klanten niet. Maakt dat het niet lastig om iets passends te vinden?

,,In de stijlquiz vullen klanten ook informatie in over hun figuur en we vragen om een foto. Op basis daarvan kunnen we goed zien welke kleur ogen en haar iemand heeft. We vragen ook naar iemands dagelijks leven. Loop je elke dag 10 kilometer met de hond, dan zal ik eerder een spijkerbroek opsturen dan een kokerrok. Maar ik probeer ook nieuwe dingen. Het kan zijn dat je benen veel beter uitkomen in een flared jeans dan in een skinny.”

Heb je elke dag zin om aan de slag te gaan?

,,Er zijn genoeg mensen die op zondag balen dat het weer bijna maandag is. Dat heb ik niet. Ik kan dit werk echt dag en nacht doen. Ik shop zelf ook graag. Het liefst met mijn vriend, die ziet het ook als hobby. Mijn vriendinnen zijn er op een gegeven moment toch echt klaar mee.”

Wil je dit werk voorlopig blijven doen?

,,Ja, op basis van hoe ik me nu voel en hoe leuk ik het vind, wil ik zeker nog een hele tijd blijven.”

