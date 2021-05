Marketingmanager Bojan (33) probeert altijd het onmogelijke mogelijk te maken

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Bojan Brkić (33), marketing manager bij AutoScout24 in Amsterdam.

Wat doe je precies?

,,Heel simpel gezegd: ik zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen ons online autoplatform kennen en gebruiken. Daarvoor krijg ik een budget en probeer ik altijd om het onmogelijke mogelijk te maken. Zodat ik meer doe dan er eigenlijk wordt verwacht.’’

Hoe ben je begonnen?

,,Ik heb niet de traditionele route gevolgd. Ik heb lange tijd op hoog niveau getennist. Ik heb eerst hbo gestudeerd en later mijn master behaald. Ik ging daarna aan de slag bij het bedrijf waar ik stage liep en was daar verantwoordelijk voor de marketing. Uiteindelijk benaderde een recruiter mij voor een functie bij AutoScout24. En daar ben ik zes jaar later nog steeds heel blij mee.’’

Quote Als marketing­ma­na­ger moet je echt achter het product staan. Je bent een ambassa­deur van het merk Bojan Brkić

Hoe ziet een werkdag eruit?

,,Er is niet echt een standaarddag. Ik kijk altijd hoeveel bezoekers we hebben gehad en hoeveel reacties er zijn verstuurd naar de aangeboden auto’s. Daarvoor kijk ik altijd naar wat er nóg beter kan. Ook houd ik me bezig met campagnes en heb ik contact met verschillende afdelingen in het binnen- en buitenland. Je kan ons een beetje vergelijken met een Formule 1-auto die een pitstop maakt. Er zijn mensen die zichtbaar en niet zichtbaar aan het product werken. Maar ze hebben allemaal één doel: zorgen dat de auto het snelste rondje rijdt.’’

Ben je thuis aan het werk of zit je weer op kantoor?

,,Wij werken verplicht thuis en dat zagen we al aankomen via onze Italiaanse collega’s. Voor een internetbedrijf is het relatief makkelijk om thuis te werken. Je neemt je laptop mee, plugt in en je bent klaar. Het enige wat is veranderd, is dat ik nu ook mijn Nederlandse collega’s via Zoom spreek.’’

Wat moet je in huis hebben om een goede marketingmanager te zijn?

,,Je moet zowel resultaat- als oplossingsgericht zijn. De wereld verandert continu, dus je moet snel kunnen anticiperen. Ook intern en extern communiceren is belangrijk. Je pitcht je eigen ideeën. Als marketingmanager moet je echt achter het product staan. Je bent een ambassadeur van het merk. En in mijn rol moet je ook datagedreven zijn.’

Aan wie zou je deze baan afraden?

,,Aan mensen die het niet leuk vinden om met data te werken. Ook moet je het prettig vinden om voor een groep te staan en je verhaal te vertellen. Niet iedereen kan of wil dat. Daarnaast heb je veel verantwoordelijkheid. Als je dat niet ambieert of niet tegen de druk van presteren kunt, zou ik het afraden om dit te gaan doen.’’

Quote Als sporter wil je continu je niveau verbeteren en dit wil ik ook in mijn werk Bojan Brkić

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Ik vind het vooral heel leuk om aan campagnes te werken en met ideeën te komen hoe we kunnen verbeteren. Het komt regelmatig in mijn sociale kring voor dat ik hoor dat ze hun auto op AutoScout24 hebben gevonden en dat ze daar heel blij mee zijn. Dat is tof om te horen.’’

Heb je weleens baaldagen?

,,Nee, eigenlijk nooit. Ik ben puur optimistisch. Natuurlijk heb ik weleens een mindere dag als een project niet loopt zoals ik wil, maar ik blijf altijd positief en oplossingsgericht. Daar kun je de beste resultaten mee halen. Dat heb ik denk ik meegenomen uit de sportwereld.’’

Wil je nog verder groeien?

,,Als sporter wil je continu je niveau verbeteren en dit wil ik ook in mijn werk. Ik wil verder groeien in deze rol, maar ik weet niet waar het voor mij eindigt. Er is zoveel mogelijk in de toekomst. Dat ik steeds wil blijven leren en verbeteren, typeert mij wel.’’

