Martin en Kirsten kochten van hun spaargeld een waterontharder van 2500 euro

Bas gaat viraal na faillisse­ment van zijn bedrijf: ‘Maar met likes kan ik geen brood kopen’

15 januari Begin 2020 was het grote succes niet ver weg voor het bedrijf van Bas, tot er in maart een probleem opdoemde: corona. Na er werkelijk alles aan gedaan te hebben om het hoofd boven water te houden, zat er in december voor Bas niets anders op dan het bedrijf failliet te verklaren. Nadat hij het nieuws deelt op LinkedIn, verbluft hij duizenden mensen met zijn positiviteit. ,,Ik geloof in vallen en opstaan. Morgen is er weer een mooie dag.’’