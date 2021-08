Meer burn-outs door massaal thuiswerken: ‘Leek eerst nog zo’n mooie oplossing’

Altijd met tegenzin naar je werk: ‘Maak het probleem niet kleiner dan het is’

27 augustus Sommige werknemers gaan elke dag met een knoop in hun maag aan de slag. Door een vervelende manager, roddelende collega’s of een enorme werkdruk. Laat het je werkdagen niet verpesten, zegt schrijver Cate Sevilla, voormalig werknemer van grote, veeleisende bedrijven als Google en Microsoft. De lessen die ze daar leerde deelt ze in haar boek Laat je niet gek maken door je werk.