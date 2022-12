Melissa (26) is enige vrouw bij haar brandweerkorps: ‘Heb gevochten voor mijn plek’

Loes (45) uit Zwolle verruilde hoofdwer­ken voor handwerken: ‘Dit geeft rust’

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. Loes ter Haar (45) uit Zwolle was leidinggevende in de kinderopvang. Nu runt ze webshop Houtje Touwtje en geeft creatieve workshops.

22 november