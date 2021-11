Met een bul op zak droomde Sohaila van een toekomst in Afghanistan, nu is ze taxichauffeur

Waarom dit bedrijf een pizzabezor­ger de ruimte in wil sturen

Het personeelstekort loopt nog altijd op en steeds meer bedrijven bedenken opmerkelijke lokkertjes om werkzoekenden over te halen bij hen te komen werken. Pizzaketen New York Pizza gooit een trip naar de ruimte in de strijd. De beste pizzabezorger wint een vlucht aan boord van een van de drie commerciële aanbieders van ruimtereizen, met een prijskaartje van 200.000 euro.

24 november