Miljoenenproject voor werklozen stopt, Anthony (23) is alles kwijt: ‘Ik begon net in mezelf te geloven’

Hoe ga je om met een agressieve gevangene? Deze bajesmede­wer­kers gaan terug naar school om dat te leren

8 juli Hoe reageer je op een agressieve gevangene? Wat is de beste manier om het gesprek aan te gaan met een gedetineerde? Medewerkers van de gevangenis in Alphen gaan terug de schoolbanken in om hier antwoorden op te krijgen.