Model Saartje (20) wordt soms achternagezeten door mannen: ‘Ik haal mijn schouders maar op’

VIDEO Martin van De Wasstraat heeft zes tips voor wie personeel zoekt: ‘Bij mij staan ze in de rij’

31 augustus Deventer werkgever Martin Kniest is zijn persoonlijke kruistocht begonnen. De man achter de populaire documentaire De Wasstraat heeft eindelijk een podium om mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan de bak te helpen. ,,Wat nou, geen mensen te vinden voor de baan die je in de aanbieding hebt? Je moet in een andere vijver vissen. En ja, dat is mijn vijver. Maar bij mij staan ze toch wel in de rij.”