Moeder en dochter werken op dezelfde locatie in de zorg: ‘Na een rotdienst is er thuis iemand die jou begrijpt’

Voor Jannie (51) en Melissa Engels (23) is werken in de zorg het mooiste wat er bestaat. ,,Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk, hier werken voelt als thuiskomen’’, vertelt Jannie. Dat stukje ‘thuis’ kun je bijna letterlijk opvatten, dochter Melissa is namelijk ook Jannie’s collega. ,,Dat is ontzettend fijn. We kunnen bepaalde zaken met elkaar bespreken en elkaar om advies vragen. Als je na een rotdienst thuiskomt, is er altijd iemand die jou begrijpt.’’