Mohamed (30) zegde zijn vaste baan op en is nu imker: ‘Ben niet begonnen voor het geld’

Seksisme in de kerk en radicale naasten­lief­de: ‘Ik wist: als ik niet uitkijk, verlies ik alle hoop’

Ze stapt graag de barricades op voor een ander, maar dit jaar dreigde Bettelies Westerbeek (38), pastor in Moerwijk, zelf om te vallen. Een gesprek over verlammende bureaucratie, seksisme in de kerk, het grote onrecht van het veen en het zand. En: van radicale naastenliefde.

6 juni