Na zeven jaar eindelijk een baan: ‘Ik durfde bijna niet meer op te schrijven dat ik doof ben’

Gebaren, inderdaad. Van Rooij (42) is doof geboren, dus maakt hij gebruik van gebarentaal. Daarom heeft hij speciaal voor het interview een gebarentolk meegenomen. ,,Zonder kan ik me ook redden hoor”, zegt de Lichtenvoordenaar via zijn tolk. ,,Als mensen niet te snel praten, kan ik liplezen. Daarnaast kan ik me met gebaren en vingerspellen ook prima uitdrukken.”



Als Van Rooij in 2015 afstudeert bij kunstacademie ArtEZ in Arnhem, doet hij dat met goede cijfers. Dat dat geen makkelijke opgave is, blijkt wel uit het aantal medestudenten dat samen met Van Rooij afstudeert. In totaal zijn het er nog maar zes, de overige twintig studenten van de avondopleiding zijn dan al afgevallen.